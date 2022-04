Fryderyki 2022. Kwiat Jabłoni: samo znalezienie się w takim gronie jest dla nas spełnieniem marzeń

"Będzie się działo dla nas bardzo dużo"

- Będziemy występować jako Kwiat Jabłoni z utworem "Mogło być nic". Jest też taka sytuacja, o której dowiedzieliśmy się przedwczoraj, że będziemy wręczać nagrodę w jednej kategorii, co jest dla nas ogromną radością. Ja również wystąpię z zespołem T-Love w utworze "Pochodnia", więc będzie się działo dla nas bardzo dużo - mówiła artystka.

Zdradziła, że zespół wręczy statuetkę w kategorii Artysta Roku. - Myślę, że to będzie wyzwanie i duży stres, dlatego, że w takiej odsłonie konferansjerskiej my raczej rzadko występujemy i oczywiście nie wiemy, co jest w tej kopercie. Trzeba będzie czytać na żywo i reagować na żywo - mówił Jacek Sienkiewicz.