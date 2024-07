"Shogun", "The Bear", "Zbrodnie po sąsiedzku" czy "Detektyw: Kraina nocy" - to tytuły serialowe, które zdobyły najwięcej nominacji do nagród Emmy 2024. Drugi sezon "The Bear" pobił kolejny rekord w historii amerykańskich nagród. Meryl Streep po raz kolejny zadebiutowała, a 91-letnia Carol Burnett ma szansę na swoją ósmą statuetkę.

Znamy listę nominowanych do nagród Primetime Emmy 2024, czyli nagród dla najlepszych produkcji telewizyjnych, emitowanych w primetimie - czyli we wczesnych godzinach wieczornych. Primetime Emmy to jedna z kilku grup nagród Emmy, przyznawanych przez amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej - potocznie nazywaną Akademią Telewizyjną.

Tegoroczną listę nominacji zdominowały trzy tytuły: "Shogun" (25 nominacji), "The Bear" (23) oraz "Zbrodnie po sąsiedzku" (21). Jednocześnie "The Bear" stał się najczęściej nominowanym serialem komediowym w jednym roku. Dotychczasowy rekord należał do "Rockefeller Plaza 30", która to produkcja w 2009 roku otrzymała 22 nominacje.

To kolejny rekord "The Bear". Podczas 75. Primetime Emmy Awards serial zdobył 10 statuetek. Z takim wynikiem zapisał się w historii jako serial z największą liczbą nagród w jednym roku za pierwszy sezon oraz jako serial komediowy z największą liczbą nagród w jednym roku za pierwszy sezon.

Ponad 30 procent mniej zgłoszeń

Akademia Telewizyjna w środowym komunikacie poinformowała, że w nominowanych wyłoniono w głosowaniu, w którym udział wzięło blisko 22 tysiące członków akademii. Pod uwagę były brane produkcje telewizyjne, które wyemitowano premierowo między 1 czerwca 2023 roku a 31 maja 2024 roku.

Jak informuje magazyn "Variety", w kategoriach najlepszy serial dramatyczny, najlepszy serial komediowy oraz najlepszy miniserial/antologia serialowa, zgłoszono łącznie 229 tytułów. To o 33 procent mniej niż zgłoszono w ubiegłym roku (wówczas listę tworzyło 309 seriali). Mniejsza liczba zgłoszeń związana była z przesuniętymi datami premier niektórych z nich - jak na przykład drugiego sezonu "Rodu smoka" czy "The Last of Us". Opóźnienia te związane są z ubiegłorocznym strajkiem związków zawodowych, zrzeszających scenarzystów oraz aktorów w Hollywood. Można się więc spodziewać ekscytującego wyścigu do Emmy 2025.

Oficjalny teaser drugiego sezonu "Rodu smoka" HBO Max

W tym roku Akademia Telewizyjna zmieniła nieco sposób prezentowania nominowanych produkcji, zaznaczając amerykańską stację telewizyjną bądź serwis streamingowy, w zależności od amerykańskiej premiery danego tytułu. Dlatego też w przypadku międzynarodowych produkcji to przyporządkowanie może się różnić od tego, która firma rzeczywiście zleciła daną produkcję. Z tej perspektywy najwięcej - 107 nominacji - zdobył Netflix. Na drugim miejscu znalazła się stacja telewizyjna FX (93 nominacje) oraz wspólnie HBO i MAX - dwie marki należące do Warner Bros. Discovery (grupa jest również właścicielem między TVN24) - które zdobyły 91 nominacji. Dla porównania w ubiegłym roku HBO zdobyło 127 nominacji.

Wśród produkcji HBO i MAX najlepiej poradziły sobie: "Detektyw: Kraina nocy" oraz "Hacks". Czwarta część antologii "Detektyw" zdobyła 19 nominacji, w tym dwie dla Jodie Foster (za najlepszą główną rolę kobiecą w miniserialu/antologii oraz w kategorii najlepszy miniserial/antologia serialowa - jako jedna z producentek "Detektywa"). Drugi sezon komediowego hitu z Jean Smart w roli głównej ("Hacks") w tym roku zdobył 16 nominacji.

"Hacks" MAX

Meryl Streep wśród debiutantów

Akademia Telewizyjna zwróciła uwagę, że w 12 kategoriach aktorskich 36 osób otrzymało swoje pierwsze nominacje do Emmy. Wśród nich są uznani artyści jak Dakota Fanning, Ryan Gosling, Lilly Gladstone, Parker Posey czy Paul Rudd. Gladstone ("Most zbrodni") oraz Kali Reis ("Detektyw: Kraina nocy") stały się pierwszymi w historii tych nagród kobietami pochodzenia rdzennego, które otrzymały nominacje w kategoriach aktorskich.

"Detektyw: Kraina nocy" - Oficjalny zwiastun YouTube/HBO Max

Swoją pierwszą nominacje w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w serialu komediowym zdobyła Meryl Streep, dzięki roli w "Zbrodniach po sąsiedzku". Jednocześnie jest to jej szósta nominacja do Emmy. Streep w dorobku ma już trzy statuetki, dwie w kategorii najlepsza aktorka w roli głównej w miniserialu bądź filmie telewizyjnym ("Holocaust" - 1978 r. oraz "Anioły w Ameryce" - 2003 r.) i jedną w kategorii najlepszy narrator ("Five Came Back" - 2017 r.).

Legenda amerykańskiej telewizji Carol Burnett w wieku 91 lat otrzymała nominację w kategorii najlepsza aktorka w roli drugoplanowej w serialu komediowym. Dzięki roli w serialu "Palm Royal" stała się najstarszą nominowaną aktorką w kategoriach komediowych. Burnett dotychczas zdobyła siedem statuetek na 24 nominacje.

Cztery nominacje w tym roku otrzymała jedna z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek amerykańskiej komedii: Maya Rudolph. Aktorka znalazła się wśród nominowanych w następujących kategoriach: najlepsza oryginalna muzyka i tekst piosenki ("Maya Rudolph Mother’s Day Monologue" - "Saturday Night Live"), najlepsza aktorka w głównej roli w serialu komediowym ("Kasa"), najlepszy występ gościnny w produkcji komediowej ("Saturday Night Live"), najlepszy występ dubbingowy ("Big Mouth").

76. ceremonia wręczenia nagród Emmy odbędzie się 15 września.

