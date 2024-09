"Hacks", "Szogun" i "Reniferek" najlepszymi serialami. Pierwsza Emmy w karierze dla Jodie Foster

Nagrody Primetime Emmy 2024 rozdane. Podczas 76. ceremonii wręczenia telewizyjnych odpowiedników Oscara nie zabrakło zaskoczeń. Najlepszym serialem komediowym został "Hacks", najlepszym serialem dramatycznym "Szogun", a miniserialem - "Reniferek". Pierwszą Emmy w karierze otrzymała Jodie Foster.

Za nami 76. ceremonia wręczenia nagród Primetime Emmy - najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji. Gala, podczas której doceniono najlepsze produkcje serialowe i telewizyjne, jest drugą w tym roku - poprzednia, 75. gala Emmy odbyła się w połowie stycznia bieżącego roku z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanym ubiegłorocznym strajkiem amerykańskich związków zawodowych, zrzeszających scenarzystów oraz aktorów. To dlatego niektórzy prawdopodobnie zapamiętają rok 2024 jako ten, kiedy dwukrotnie sięgali po Emmy. Znaleźli się wśród nich aktorzy Jeremy Allen White (najlepszy aktor w serialu komediowym - "The Bear") i Ebon Moss-Bachrach (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym - "The Bear"), czy twórcy programów "The Daily Show" (najlepszy talk show) oraz "Last Week Tonight With John Oliver" (program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem).

Emmy 2024. "Hacks" najlepszą komedią

Drugi sezon serialu "The Bear" był jednym z najmocniejszych faworytów w tegorocznym rozdaniu Primetime Emmy. Już w lipcu falę oburzenia wzbudził jednak fakt, że produkcja znalazła się w kategoriach komediowych, a nie dramatycznych.

Nie umknęło to uwadze prowadzących niedzielną galę - kanadyjskim gwiazdorom komediowym: Eugene'owi Levyemu i jego synowi - Danowi. - "The Bear" otrzymał w tym roku 23 nominacje od Emmy, ustanawiając nowy rekord najczęściej nominowanego serialu komediowego w jednym roku - przypomniał Eugene Levy. Uwielbiam ten serial. Teraz wielu z was oczekuje pewnie od nas żartu, czy "The Bear" jest prawdziwą komedią. Natomiast pozostając w prawdziwym duchu "The Bear", nie będzie tu żadnego dowcipu - dodał.

Ostatecznie, do twórców "The Bear" nagrodzonych w niedzielę trafiły statuetki w czterech kategoriach. Poza Whitem i Mossem-Bachrachem, Emmy otrzymali również: Christopher Strorer (najlepsza reżyseria) oraz Liza Colón-Zayas (najlepsza aktorka drugoplanowa). Co ciekawe, w swojej kategorii pokonała między innymi legendy: Carol Burnett i Meryl Streep.

Liza Colón-Zayas (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Ku ogromnemu zdziwieniu nagrodę w najważniejszej kategorii (jeśli chodzi o produkcje komediowe), czyli najlepszy serial komediowy, trafił w ręce producentów "Hacks". Grająca w nim główną rolę Jean Smart, sięgnęła też po statuetkę w kategorii najlepsza aktorka w serialu komediowym. Jest to jej trzecia nagroda Emmy za rolę komiczki w sile wieku Deborah Vance oraz szósta w całej karierze. Wcześniej Smart doceniona została dwukrotnie (w 2000 i w 2001 r.) w kategorii najlepszego gościnnego udziału aktorki w serialu komediowym, za jej rolę w "Fraiser" oraz w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w komedii za rolę w "Kim jest Samantha?" (2008 r.).

Lucia Aniello, Paul W. Downs oraz Jen Statsky nagrodzeni zostali w kategorii najlepszy scenariusz - serial komediowy - za scenariusz odcinka "Bulletproof" do trzeciego sezonu "Hacks".

"Hacks" MAX

Dominacja "Szoguna"

Większych niespodzianek nie było w kategoriach dla serialu dramatycznego. Zgodnie z przewidywaniami, zdominowała je produkcja historyczna "Szogun", której akcja dzieje się w Japonii na przełomie XVI i XVII wieku. "Szogun" - zdobywając nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego - stał się jednocześnie pierwszym japońskojęzycznym zwycięzcą tej kategorii.

Hiroyuki Sanada (najlepszy aktor w serialu dramatycznym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Akademia Telewizyjna, której członkowie przyznają Emmy, doceniła również Hiroyukiego Sanadę oraz Annę Sawai - odpowiednio za najlepszą główną rolę męską i kobiecą. Natomiast statuetki za drugoplanowe role w serialach dramatycznych powędrowały do Billy'ego Crudupa ("The Morning Show") oraz Elizabeth Debicki ("The Crown").

W kategoriach, w których brane były pod uwagę miniseriale, antologie serialowe bądź filmy telewizyjne, również był wyraźny faworyt: "Reniferek". Siedmioodcinkowa historia, w większości wyreżyserowana przez Polkę - Weronikę Tofilską - została najlepszym miniserialem, antologią bądź filmem telewizyjnym. Akademicy docenili również Richarda Gadda za główną rolę męską (Gadd jest również pomysłodawcą i scenarzystą "Reniferka", w którym sięga po własne doświadczenia) oraz Jessica Gunning za drugoplanową rolę kobiecą. Gadd otrzymał również Emmy za scenariusz do "Reniferka".

Richard Gadd (najlepszy aktor w miniserialu, najlepszy scenariusz oraz najlepszy miniserial) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Jodie Foster - gwiazda i współproducentka najnowszego sezonu antologii "Detektyw" - doceniona została w kategorii najlepsza aktorka w miniserialu, antologii bądź filmie tv. Trudno uwierzyć, ale rola Liz Danvers przyniosła Foster pierwszą nominację aktorską do Emmy i jednocześnie pierwszą Emmy w dorobku jednej z najbardziej cenionych filmowczyń w Hollywood.

Najlepszym aktorem drugoplanowym w miniserialu bądź antologii został Lamorne Morris ("Fargo").

Emmy 2024. Nagrodzeni Richard Gadd (najlepszy aktor w miniserialu, najlepszy scenariusz oraz najlepszy miniserial) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Anna Sawai (najlepsza aktorka w serialu dramatycznym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Jodie Foster (najlepsza aktorka w miniserialu) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Twórcy "Hacks" (najlepszy serial komediowy) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Steven Zaillian (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia bądź film telewizyjny) | PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Christopher Storer (najlepsza reżyseria - serial komediowy) | PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Jen Statsky, Paul W. Downs i Lucia Aniello (najlepszy scenariusz - serial komediowy) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Ebon Moss-Bachrach (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Hiroyuki Sanada (najlepszy aktor w serialu dramatycznym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Elizabeth Debicki (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Jeremy Allen White (najlepszy aktor w serialu komediowym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Liza Colón-Zayas (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Billy Crudup (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER "The Traitors" (najlepsze reality/talent show) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Jean Smart (najlepsza aktorka w serialu komediowym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Jessica Gunning (najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu) | PAP/EPA/ALLISON DINNER "Last Week Tonight With John Oliver" (najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Lamorne Morris (najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Twórcy "The Daily Show" (najlepsze talk show) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Frederick E.O. Toye (najlepsza reżyseria - serial dramatyczny) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Richard Gadd (najlepszy aktor w miniserialu, najlepszy scenariusz oraz najlepszy miniserial) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Anna Sawai (najlepsza aktorka w serialu dramatycznym) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Jodie Foster (najlepsza aktorka w miniserialu) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Twórcy "Hacks" (najlepszy serial komediowy) | PAP/EPA/ALLISON DINNER Steven Zaillian (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia bądź film telewizyjny) | PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN Christopher Storer (najlepsza reżyseria - serial komediowy) | PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Emmy 2024. Lista nominowanych i nagrodzonych

Najlepsza reżyseria – serial komediowy

Randall Einhorn - "Misja: podstawówka" odc. "Party"

Christopher Storer - "The Bear" odc. "Fishes" - ZWYCIĘZCA

Ramy Youssef - "The Bear" odc. "Honeydew"

Guy Ritchie - "Dżentelmeni" odc. "Refined Aggression"

Lucia Aniello - "Hacks" odc. "Bulletproof"

Mary Lou Belli - "The Ms. Pat Show" odc. "I'm the Pappy"

Najlepsza reżyseria – serial dramatyczny

Stephen Daldry - "The Crown" odc. "Sleep, Dearie Sleep"

Mimi Leder - "The Morning Show" odc. "The Overview Effect"

Hiro Murai - "Pan i pani Smith" odc. "First Date"

Frederick E.O. Toye - "Szogun" odc. "Crimson Sky" - ZWYCIĘZCA

Saul Metzstein - "Kulawe konie" odc. "Strange Games"

Salli Richardson-Whitfield "Lakers: Dynastia zwycięzców" odc. "Beat L.A."

Najlepsza reżyseria – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Steven Zaillian - "Ripley" - ZWYCIĘZCA

Weronika Tofilska - "Reniferek" - odc. "Episode 4"

Noah Hawley - "Fargo" - odc. "The Tragedy of the Commons"

Gus Van Sant - "Konflikt: Capote kontra socjeta" - odc. "Pilot"

"Millicent Shelton - "Lekcje chemii" odc. "Poirot"

Issa López - "Detektyw: Kraina nocy" - za cały sezon

Steven Zaillian (najlepsza reżyseria - miniserial, antologia bądź film telewizyjny) PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Najlepszy aktor – serial komediowy

Matt Berry – "Co robimy w ukryciu?"

Larry David – "Pohamuj entuzjazm"

Steve Martin – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Martin Short – "Zbrodnie po sąsiedzku"

D'Pharaoh Woon-A-Tai – "Rdzenni i wściekli"

Jeremy Allen White "The Bear" - ZWYCIĘZCA

Jeremy Allen White (najlepszy aktor w serialu komediowym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy aktor – serial dramatyczny

Idris Elba – "W powietrzu"

Donald Glover – "Pan i pani Smith"

Walton Goggins – "Fallout"

Gary Oldman – "Kulawe konie"

Hiroyuki Sanada – "Szogun" - ZWYCIĘZCA

Dominic West – "The Crown"

Najlepszy aktor – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Matt Bomer – "Towarzysze podróży"

Richard Gadd – "Reniferek" - ZWYCIĘZCA

Jon Hamm – "Fargo"

Tom Hollander – "Konflikt: Capote kontra socjeta"

Andrew Scott – "Ripley"

Najlepsza aktorka – serial komediowy

Jean Smart – "Hacks" - ZWYCIĘŻCZYNI

Quinta Brunson – "Misja: podstawówka"

Ayo Edebiri – "The Bear"

Selena Gomez – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Maya Rudolph – "Kasa"

Kristen Wiig – "Palm Royale"

Jean Smart (najlepsza aktorka w serialu komediowym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepsza aktorka – serial dramatyczny

Jennifer Aniston – "The Morning Show"

Carrie Coon – "Pozłacany wiek"

Maya Erskine – "Pan i pani Smith"

Anna Sawai – "Szogun" - ZWYCIĘŻCZYNI

Imelda Staunton – "The Crown"

Reese Witherspoon – "The Morning Show"

Anna Sawai (najlepsza aktorka w serialu dramatycznym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepsza aktorka – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Jodie Foster – "Detektyw: Kraina nocy" - ZWYCIĘŻCZYNI

Brie Larson – "Lekcje chemii"

Juno Temple – "Fargo"

Sofía Vergara – "Griselda"

Naomi Watts – "Konflikt: Capote kontra socjeta"

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial komediowy

Lionel Boyce – "The Bear"

Paul W. Downs – "Hacks"

Ebon Moss-Bachrach - "The Bear" - ZWYCIĘZCA

Tyler James Williams "Misja: podstawówka"

Paul Rudd – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Bowen Yang – "Saturday Night Live"

Ebon Moss-Bachrach (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy aktor drugoplanowy - serial dramatyczny

Billy Crudup – "The Morning Show" - ZWYCIĘZCA

Tadanobu Asano – "Szogun"

Mark Duplass – "The Morning Show"

Jon Hamm – "The Morning Show"

Takehiro Hira – "Szogun"

Jack Lowden – "Kulawe konie"

Jonathan Pryce – "The Crown"

Billy Crudup (najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy aktor drugoplanowy – miniserial, antologia serialowa, film telewizyjny

Lamorne Morris – "Fargo" - ZWYCIĘZCA

Jonathan Bailey – "Towarzysze podróży"

Robert Downey jr – "Sympatyk"

Tom Goodman-Hill – "Reniferek"

John Hawkes – "Detektyw: Kraina nocy"

Lewis Pullman – "Lekcje chemii"

Treat Williams – "Konflikt: Capote kontra socjeta"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial komediowy

Liza Colón-Zayas – "The Bear" - ZWYCIĘŻCZYNI

Carol Burnett – "Palm Royale"

Hannah Einbinder – "Hacks"

Janelle James – "Misja: podstawówka"

Sheryl Lee Ralph – "Misja: podstawówka"

Meryl Streep – "Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - serial dramatyczny

Elizabeth Debicki – "The Crown" - ZWYCIĘŻCZYNI

Christine Baranski – "Pozłacany wiek"

Nicole Beharie – "The Morning Show"

Greta Lee – "The Morning Show"

Lesley Manville – "The Crown"

Karen Pittman – "The Morning Show"

Holland Taylor – "The Morning Show"

Elizabeth Debicki (najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepsza aktorka drugoplanowa - miniserial, antologia, film telewizyjny

Jessica Gunning – "Reniferek" - ZWYCIĘŻCZYNI

Dakota Fanning – "Ripley"

Lily Gladstone – "Most zbrodni"

Aja Naomi King – "Lekcje chemii"

Diane Lane – "Konflikt: Capote kontra socjeta"

Nava Mau – "Reniferek"

Kali Reis – "Detektyw: Kraina nocy"

Jessica Gunning (najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy serial – komedia

"Misja: podstawówka"

"Barry"

"The Bear"

"Pohamuj entuzjazm"

"Hacks" - ZWYCIĘZCA

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Palm Royale"

"Rdzenni i wściekli"

"Co robimy w ukryciu?"

Twórcy "Hacks" (najlepszy serial komediowy) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy serial dramatyczny

"The Crown"

"Fallout"

"Pozłacany wiek"

"The Morning Show"

"Pan i pani Smith"

"Szogun" - ZWYCIĘZCA

"Kulawe konie"

"Problem trzech ciał"

Najlepszy miniserial, antologia serialowa

"Reniferek" - ZWYCIĘZCA

"Fargo"

"Lekcje chemii"

"Ripley"

"Detektyw: Kraina nocy"

Najlepsze talk show

"The Daily Show" - ZWYCIĘZCA

"Jimmy Kimmel Live!"

"Late Night with Seth Meyers"

"The Late Show with Stephen Colbert"

Twórcy "The Daily Show" (najlepsze talk show) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem

"Last Week Tonight With John Oliver" - ZWYCIĘZCA

"Saturday Night Live"

"Last Week Tonight With John Oliver" (najlepszy program satyryczny, program kabaretowy ze scenariuszem) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Najlepsze reality/talent show

"The Traitors" - ZWYCIĘZCA

"The Amazing Race"

"RuPaul's Drag Race"

"Top Chef"

"The Voice"

"The Traitors" (najlepsze reality/talent show) PAP/EPA/ALLISON DINNER

Źródło: tvn24.pl