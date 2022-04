Ed Sheeran wygrywa w sądzie. Przebój "Shape of You" nie jest plagiatem

Ed Sheeran zwyciężył w sporze o plagiat. Sąd orzekł, że artysta pisząc utwór "Shape of You" ani celowo, ani podświadomie nie skopiował kompozycji innego brytyjskiego muzyka, występującego pod pseudonimem Sami Switch. Sprawa ciągnęła się od 2018 roku.

Ed Sheeran zwyciężył w Sądzie Najwyższym w sporze dotyczącym jednego z jego największych przebojów "Shape of You". Sprawa trafiła do sądu po tym, jak brytyjski muzyk Sami Chokri, występujący pod pseudonimem Sami Switch, stwierdził, że refren przebój Sheerana łudząco przypomina jego własną kompozycję "O Why" z 2015 roku. Ed Sheeran przekonywał, że nie pamięta, żeby w ogóle słyszał utwór "Oh Why" przed wytoczeniem mu procesu. Sądowe postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek samego Sheerana, który chciał oczyścić swoje dobre imię, jeszcze w 2018 roku.

Po przeanalizowaniu przez odpowiednie osoby wszystkich materiałów dowodowych sędzia Antony Zacaroli przyznał rację Sheeranowi i stwierdził, że ten ani celowo, ani podświadomie nie skopiował kompozycji Chokriego. Przyznał on wprawdzie, że między utworami istnieją pewne podobieństwa, jednak że nie są one na tyle duże, by na ich podstawie można było stwierdzić popełnienie plagiatu. Dodał on również, że Chokri nie jest w stanie udowodnić, jakoby Sheeran miał przed nagraniem utworu "Shape of You" słyszeć "Oh Why".

Sam Sheeran w trakcie procesu podkreślał, że zawsze szanował pracę osób współtworzących z nim utwory. Dodał również, że dzielił się tantiemami z twórcami, którzy go inspirowali. Taka sytuacja miała mieć miejsce również w przypadku utworu "Shape of You", z której część zysków trafiła do scenarzystów serialu "No Scrubs".

Singiel "Shape of You" został wydany 6 stycznia 2017 roku. Utwór promował trzeci studyjny album Brytyjczyka "÷". Kompozycja odniosła olbrzymi sukces komercyjny.

Ed Sheeran - kim jest?

Ed Sheeran jest jednym z najpopularniejszych współczesnych muzyków na świecie. Jego pierwszy singiel "The A Team" ukazał się w czerwcu 2011 roku. Utwór zadebiutował na trzecim miejscu brytyjskiej listy przebojów. Na przestrzeni lat Sheeran wydał pięć albumów studyjnych i wylansował wiele przebojów, takich jak "Bad Habits", "Shivers" czy właśnie "Shape of You". Jest laureatem wielu nagród, w tym statuetek Grammy. Poza karierą muzyczną Sheeran pojawiał się również na ekranie w takich filmach jak: "Bridget Jones 3", "Yesterday" czy w serialu "Gra o Tron". Od 2019 roku jest żonaty z Cherry Seaborn, z którą ma córkę.

