Co obejrzeć w weekend? Nowości na platformie HBO Max

Tony Shalhoub w filmie "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa", reż. Randy Zisk (2023)
"Morderca szyty na miarę" - zwiastun
Źródło: HBO Max Polska
Historie, które mrożą krew w żyłach. Niektóre dzięki kreatywności scenarzystów, inne wydarzyły się naprawdę. Zapraszamy na krótki przegląd weekendowych premier HBO Max.

W listopadzie 1998 roku zaginęła 23-letnia studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W styczniu kolejnego roku z Wisły wyłowiono fragmenty ciała kobiety. Zwłoki zostały pozbawione skóry, jej fragmenty były fachowo wypreparowane. Badania wykazały, że to szczątki zaginionej. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone w 2000 roku z powodu niewykrycia sprawcy, ale prokuratura wróciła do sprawy w 2012 roku. W 2017 na krakowskim Kazimierzu zatrzymano Roberta Janczewskiego. Obarczono go winą mimo braku jednoznacznych dowodów.

Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki
Siedem lat spędził w areszcie, został uniewinniony. Poruszające słowa matki

Katowice

Nowy, trzyodcinkowy serial dokumentalny HBO Original konfrontuje oficjalny przebieg postępowania z relacjami biegłych, ekspertów sądowych i dziennikarzy śledczych TVN: Michała Fui i Łukasza Frątczaka. Twórcy sięgają również po głos Roberta Janczewskiego i jego bliskich, rzucając nowe światło na jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw w historii Polski. Serial "Morderca szyty na miarę" już teraz można obejrzeć w HBO Max.

Kadr z serialu "Morderca szyty na miarę"
Kadr z serialu "Morderca szyty na miarę"
Źródło: mat. prasowe WBD

Nowości w HBO Max

Kolejna piątkowa premiera to film "Trzydzieści siedem" w reżyserii Arthura Molarda. Vincent, kierowca ciężarówki, zabiera ciężarną autostopowiczkę o imieniu "37". Kobieta jest uzbrojona i nieobliczalna. Grozi mu śmiercią, zmuszając do jazdy aż do wyczerpania paliwa. Vincent walczy o życie i powrót do rodziny.

Na ekrany po kilkunastu latach wraca Monk, błyskotliwy detektyw z San Francisco zmagający się zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Na początku wszystko wydaje się w porządku... Ale nie na długo. Monk spróbuje rozwiązać ostatnią, bardzo osobistą sprawę dotyczącą ukochanej pasierbicy Molly - dziennikarki, która szykuje się do ślubu. Premiera w HBO Max w sobotę.

Tony Shalhoub w filmie "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa", reż. Randy Zisk (2023)
Tony Shalhoub w filmie "Detektyw Monk: Ostatnia sprawa", reż. Randy Zisk (2023)
Źródło: mat. prasowe WBD

Tego samego dnia w serwisie pojawi się film "Byłyśmy niebezpieczne" w reżyserii Josephine Stewart-Te Whiu. Nowa Zelandia, 1954 rok. Nellie i Daisy próbują uciec z ośrodka dla trudnych dziewcząt, ale trafiają na odległą wyspę. Tam poznają Lou i razem buntują się przeciw surowej Matronie, znajdując siłę w przyjaźni.

Od niedzieli w HBO Max obejrzycie również trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" z Malwiną Wędzikowską w roli prowadzącej. W nowej odsłonie programu udział biorą między innymi studentka i wykładowca, policjantka i barman, DJ-ka i negocjator, zawodowy pokerzysta i strażak oraz ksiądz i striptizerka. Program można także obejrzeć w Playerze oraz na antenie TVN - w niedzielę o godzinie 19.45.

Opracował Maciej Wacławik / am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe WBD

HBO Max
