Christopher Ciccone "zmarł w spokoju w otoczeniu męża, Raya Thackera, i pozostałych bliskich" - przekazał w niedzielę portal magazynu "The Hollywood Reporter", powołując się na oświadczenie przedstawiciela artysty. Projektant wnętrz i tancerz zmagał się z rakiem. Miał 63 lata. Ciccone współpracował w przeszłości ze swoją starszą siostrą Madonną jako konsultant kreatywny. Współpracę przerwał konflikt po wydaniu książki Cicconego pt. "Life With My Sister Madonna" ("Życie z moją siostrą Madonną") w 2008 roku, przypomniał "The Hollywood Reporter".

Christopher Ciccone nie żyje

Madonna żegna swojego brata

"Był malarzem, poetą i wizjonerem. Podziwiałam go. Miał nienaganny gust. I ostry język, którego czasami używał przeciwko mnie, ale zawsze mu wybaczałam" - dodała Madonna, pisząc, że "ostatnie kilka lat nie było łatwe". "Nie rozmawialiśmy przez jakiś czas, ale kiedy mój brat zachorował, znaleźliśmy drogę powrotną do siebie. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać go przy życiu tak długo, jak to możliwe. Pod koniec bardzo cierpiał. Po raz kolejny chwyciliśmy się za ręce, zamknęliśmy oczy i tańczyliśmy razem. Cieszę się, że już nie cierpi. Nigdy nie będzie drugiej takiej osoby jak on. Wiem, że gdzieś teraz tańczy" - czytamy w niedzielnym wpisie.