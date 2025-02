Do programu Orange Warsaw Festival 2025 dołączyła amerykańska wokalistka Chappell Roan. Wystąpi ona na festiwalu 30 maja. Wcześniej organizatorzy ogłosili występ brytyjskiej wokalistki Charli XCX, która pojawi się na festiwalu dzień później, 31 maja.

Tegoroczna edycja odbywającego się na Torze Wyścigów Konnych Służewiec Orange Warsaw Festivalu odbędzie się w dniach 30-31 maja. Do tej pory organizatorzy ogłosili jedną z głównych gwiazd festiwalu - brytyjską wokalistkę Charli XCX, która wystąpi drugiego dnia imprezy.

Charli XCX DAVID SWANSON/PAP

Kim jest Chappel Roan?

24 lutego do programu dołączyła amerykańska wokalistka Chappell Roan. 27-letnia Roan, która naprawdę nazywa się Kayleigh Rose Amstutz, osiągnęła gigantyczny sukces komercyjny w ubiegłym roku, kiedy popularność zyskały jej utwory z wydanego w 2023 roku debiutanckiego albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Chappell Roan ALLISON DINNER/PAP

Chociaż zaczynała karierę jako nastolatka, to jej kariera nabrała rozpędu dopiero w 2020 roku, kiedy zauważono jej piosenkę "Pink Pony Club", która znalazła się na jej debiutanckim albumie wydanym trzy lata później. Sławę w ubiegłym roku przyniosły jej przede wszystkim widowiskowe i dopracowane koncerty. Artystka, która mocno inspiruje się kulturą drag queens i stylistyką kamp, przykłada dużą wagę nie tylko do tego, jak jej muzyka brzmi, ale również jaka towarzyszy jej oprawa. Znana jest też z odważnych tekstów, które odnoszą się między innymi do jej doświadczeń jako osoby homoseksualnej wychowanej w konserwatywnym środowisku.

Chappell Roan na Grammy 2025 PAP/EPA/ALLISON DINNER

Jej muzyka została doceniona także przez krytyków na całym świecie. W lutym tego roku odebrała nagrodę Grammy w kategorii "najlepsza nowa artystka". Największe przeboje z jej albumu, poza wspomnianym "Pink Pony Club", to "Good Luck, Babe!", czy "Hot to Go!".

Victoria Monet i Chappell Roan PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

