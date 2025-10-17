Brigitte Bardot wyszła ze szpitala

Mająca 91 lat emerytowana aktorka dochodzi do siebie po udanym, drobnym zabiegu – przekazali przedstawiciele Bardot w oświadczeniu cytowanym w piątek przez francuską agencję prasową AFP.
Aktorka podziękowała personelowi szpitalnemu i zespołowi chirurgów Prywatnego Szpitala św. Jana w Tulonie.
Brigitte Bardot, która zdobyła światową sławę w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych m.in. dzięki roli w "I Bóg stworzył kobietę", przez lata również śpiewała, wydając kilka albumów.
Gwiazda francuskiego kina zakończyła jednak karierę aktorską już w latach siedemdziesiątych, na stałe przeniosła się do Saint-Tropez na Lazurowym Wybrzeżu i poświęciła działalności na rzecz ochrony zwierząt, tworząc własną fundację.
Autorka/Autor: ms/adso
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: OLIVER WEIKEN/EPA