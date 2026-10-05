Światowej sławy piosenkarka wystąpiła na targowisku w Bielsku-Białej

Urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". Bielsko-Biała Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mike Gray / Avalon / PAP

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Na nagraniach wideo z Targowiska PSS Społem w centrum miasta widać Björk za stołem didżejskim pod dyskotekową kulą, tańczącą wraz ze zgromadzonymi fanami. "Dziękuję, Polsko" - napisała islandzka artystka we wpisie, w którym pokazała zdjęcie swojej kreacji. To projekt autorstwa portugalskiego projektanta mody Miguela Castro Freitasa.

Niedzielny DJ set Björk zamknął pierwszą edycję Wędrującego Festiwalu, który rozpoczął się w Bielsku-Białej dwa dni wcześniej. Organizatorzy potwierdzili przybycie piosenkarki na zaledwie dzień przed jej pojawieniem się na wydarzeniu.

Dlaczego rave odbył się na targowisku? "Targowisko przy ulicy Józefa Lompy od dekad jest ważnym miejscem spotkań i lokalnego życia mieszkańców Bielska-Białej. Podczas Wędrującego Festiwalu jego charakter zostaje twórczo przekształcony, zachowując jednak otwartość i społeczną funkcję, które od zawsze były jego znakiem rozpoznawczym" - wyjaśnia Narodowe Centrum Kultury na swojej stronie internetowej.

Thank you Poland !!!



Nerve Bloom (remix) with Natalia Kleszczewska's paintings, Ancestress and Sorrowful Soil all on display until October 25th.



Outfit Mugler

Styling Edda Gudmundsdottir

Makeup Andrew Gallimore

Photo Vidar Logi pic.twitter.com/hbNfUEgdnI — björk (@bjork) October 4, 2026 Rozwiń

Wystawa Björk w Bielsku-Białej

Didżejskie popisy na targowisku to nie jedyny wkład Björk w festiwal. W ramach wydarzenia zaprezentowano także jej autorską wystawę pt. "Echolalia", co oznacza zjawiska powtarzania zasłyszanych dźwięków, słów i fraz, dzięki którym uczymy się języka i oswajamy świat. Do 20 września można było oglądać ją w Narodowej Galerii Islandii w Rejkiawiku.

Wystawa obejmuje trzy audiowizualne instalacje - "Przodkini" (Ancestress), "Zasmucona ziemia" (Sorrowful Soil) oraz "Rozkwit wrażliwości" (Nerve Bloom). Wystawa wykracza poza ramy tradycyjnej galerii, więc każda z nich została zaprezentowana w innej przestrzeni Bielska-Białej.

Wystawa Björk "Echolalia" prezentowana w ramach Wędrującego Festiwalu - międzynarodowego festiwalu sztuk interdyscyplinarnych w Bielsku-Białej Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Pierwsza z instalacji jest refleksją nad stratą, pamięcią i rytuałem przejścia, druga to wielogłosowa kompozycja chóralna, badająca relację między indywidualnym głosem a doświadczeniem wspólnoty, a trzecia instalacja łączy muzykę, malarstwo i ruchomy obraz w opowieść o przemianie i wyobraźni. Ostatnia z nich jest premierową realizacją przygotowaną we współpracy z polską malarką Natalią Kleszczewską.

- Björk natknęła się na mnie na Instagramie i zapytała, czy chcemy coś wspólnie stworzyć. Ostatecznie pracowałyśmy nad tym projektem we trójkę - oprócz mnie i Björk była jeszcze animatorka Nathalie Liu. Każda z nas reprezentuje inne medium, ale podjęłyśmy dialog i znalazłyśmy wspólny język. Uważam za fascynujące to, jak te trzy media mają na siebie stały wpływ i kształtują się nawzajem. Powstał z tego byt, który po rozłączeniu nie miałby sensu. Są to nasze trzy myśli, które uzupełniały się podczas całego procesu, od storyboardingu przez klucze wizualne, aż po kolory i najmniejsze detale - powiedziała Kleszczewska przed rozpoczęciem festiwalu.

W programie wydarzenia znalazł się również m.in. koncert dziesięciogodzinnej kompozycji Hani i Kuby Derejów, immersyjny koncert "Pantha rhei. Wszystko płynie", warsztaty taneczne z Pawłem Sakowiczem oraz spektakl zespołu Sasha Waltz & Guests.

Festiwal i Polskie Stolice Kultury

Wędrujący Festiwal jest częścią projektu Polskie Stolice Kultury 2026-2028, czyli ogólnopolskiego programu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał jako rozwinięcie doświadczeń związanych z konkursem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i ma na celu wzmocnienie roli kultury w rozwoju miast oraz budowaniu zaangażowanych społeczności lokalnych. W 2026 roku stolicą kultury jest Bielsko-Biała, w 2027 roku rolę tę przejmą Katowice, a w 2028 roku Kołobrzeg.