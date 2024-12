"Biały Lotos" powraca. Ujawniono datę premiery nowego sezonu

"Biały Lotos" powraca po ponad dwóch latach przerwy. Tym razem hitowa produkcja zabierze widzów do Tajlandii. Premierę nowych odcinków w HBO i na platformie Max zaplanowano na luty. Co wiadomo o nowym sezonie?

"Będzie dłuższy, większy i bardziej szalony. Nie wiem, co ludzie pomyślą, ale ja jestem bardzo podekscytowany" - tak Mike White, twórca "Białego Lotosu", zapowiadał trzeci sezon serialu. Ten, jak ogłosiło właśnie Warner Bros. Discovery, wróci na ekrany 17 lutego 2025 roku. Produkcja będzie liczyć 8 odcinków, a jej akcja rozgrywać się będzie w Tajlandii .

"Biały Lotos" 3

"Biały Lotos" nowy sezon

Jako że serial ma formę antologii, jego poszczególne sezony nie są ze sobą powiązane fabularnie. W jednym z archiwalnych wywiadów twórca "Białego Lotosu" wyjawił jednak, że chciałby by serial był "czymś w rodzaju uniwersum Marvela". W tym pomóc ma ponowne pojawienie się Belindy (Natasha Rothwell), która w pierwszym sezonie zagrała masażystkę i menedżerkę hotelowego spa na Hawajach, liczącą na rozkręcenie własnego biznesu dzięki Tanyi (Jennifer Coolidge).

Pytany o fabułę kolejnych odcinków, Mike White odpowiedział, że w odróżnieniu od pierwszych dwóch sezonów "uwypuklających" kolejno "kwestię pieniędzy i seksu", trzeci sezon "mógłby być satyrycznym, zabawnym spojrzeniem na kwestię śmierci, wschodnią religijność i duchowość". Rąbka tajemnicy uchyla też opublikowany we wtorek zwiastun najnowszych odcinków.

"Biały Lotos" - kiedy

"Biały Lotos" jest satyrą społeczną. To opowieść o przedstawicielach amerykańskiej klasy wyższej, którzy jadą na wakacje do luksusowego kurortu, by wypocząć wśród rajskich krajobrazów. Serial pokazuje dwie przeplatające się perspektywy: pracowników kurortu i jego uprzywilejowanych gości.