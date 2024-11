Beata Kozidrak odwołuje występy. "Po raz pierwszy z tak wielką siłą dopadła mnie choroba" 

Beata Kozidrak odwołała dwa najbliższe występy informując o złym stanie zdrowia. Nie wskazała, co konkretnie jej dolega, przyznała jednak, że to pierwszy raz, kiedy choroba dopadła ją z "tak wielką siłą".

Beata Kozidrak odwołuje koncerty. Fani życzą szybkiego powrotu do zdrowia

Kozidrak nie wyjawiła, co konkretnie jej dolega. 64-letnia artystka zdradziła jedynie, że pozostaje "pod opieką wspaniałych lekarzy". Ci, jak dodała, robią wszystko, by "jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania". Kończąc wpis artystka zaapelowała do swoich fanów, by ci pamiętali o regularnych badaniach i "uważali na swoje zdrowie".