Angelina Jolie i Brad Pitt doszli do porozumienia w sprawie finalizacji rozwodu – poinformowali prawnicy aktorki. Jak podaje ABC News, para podpisała już stosowną ugodę. Ta musi jeszcze zostać oficjalnie zatwierdzona przez sędziego. Jej szczegóły nie są obecnie znane.

Jak zauważa amerykański portal, osiągnięcie porozumienia przez Jolie i Pitta kończy jeden z "najdłuższych i najbardziej kontrowersyjnych rozwodów w historii Hollywood". Pytany o sprawę prawnik aktorki przekazał, że Jolie "jest wyczerpana" sporem i cieszy się, że dobiegł on końca. "Angelina złożyła pozew o rozwód z panem Pittem ponad osiem lat temu. (...) Od tego czasu skupiała się na znalezieniu spokoju i uzdrowieniu swojej rodziny" - dodał prawnik w treści cytowanego przez ABC News oświadczenia.

Spór Angeliny Jolie i Brada Pitta sięga 2016 roku

W 2014 roku para wzięła ślub podczas kameralnej ceremonii we Francji. Wspólnie wychowywała przez lata szóstkę dzieci. We wrześniu 2016 roku media obiegły informacje o złożeniu przez Jolie pozwu rozwodowego. Prawnicy aktorki przekazali wówczas, że powodem rozstania były "różnice nie do pogodzenia" w kwestii wychowywania dzieci. Oficjalne zakończenie małżeństwa "Brangeliny", - jak nazywano parę - nastąpiło w 2019 roku.