Z okazji obchodzonego we wtorek Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego Aleksandra Żebrowska postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych swoimi trudnymi doświadczeniami. Wyznała, że straciła ciążę czterokrotnie. "Pamiętajcie, że nie jesteście w tym same" - napisała, zwracając się do kobiet w podobnej sytuacji.

"Poronienia doświadcza rocznie ok. 40 tys. kobiet w Polsce. I dzisiaj szczególnie mocno ściskam wszystkie z Was. Ja straciłam ciążę 4 razy" - napisała we wtorek na Instagramie Aleksandra Żebrowska. Opisując swoje doświadczenia żona Michała Żebrowskiego wyznała, że "popłakała się dopiero wtedy, kiedy leżała w łóżku po zabiegu". "Nagle otworzyły się drzwi i do malutkiego pokoiku po kolei wchodziły moje siostry - trzy albo cztery, nie pamiętam. To było chyba bardziej chlipanie ze wzruszenia, że je mam i że przyszły mnie pocieszyć pizzą" - dodała przedsiębiorczyni.

Aleksandra Żebrowska poinformowała o utracie ciąży Instagram/@olazebrowska

Aleksandra Żebrowska o utracie ciąży

Swój wpis Żebrowska opublikowała w Dniu Dziecka Utraconego, jaki obchodzony jest 15 października. "Pamiętajcie, że nie jesteście w tym same" - zaapelowała do innych kobiet. W ciągu kolejnej doby jej wpis polubiło ponad 25 tysięcy użytkowników Instagrama. "Ogromne podziękowania, że się tym podzieliłaś", "tyle tu odwagi" - pisały w komentarzach internautki.

Część z nich postanowiła podzielić się też swoimi doświadczeniami. "Ja przechodziłam przez to 6 razy. Mam 6 aniołków. Dopiero z 7. ciąży mam najukochańszego synka" - napisała jedna z użytkowniczek. "Jestem 3. dzień po zabiegu. Druga strata. Dziś miałam wyjątkowo słaby dzień pełen żalu, płaczu, niedowierzania… Dziękuję za ten post" - dodała inna. Kolejna wyznała, że "straciła 3 ciąże", ale "dziś na rękach trzyma cud z 4.".

Aleksandra i Michał Żebrowscy FOTON/PAP

Jak informuje na swojej stronie internetowej WHO, globalnie około 10-15 procent ciąż kończy się poronieniem, a każdego roku na świecie dochodzi do około 2 milionów martwych urodzeń. W Polsce martwe dziecko rodzi około 1700 kobiet rocznie. U 40 tysięcy dochodzi do poronienia – informuje Najwyższa Izba Kontroli. Mimo to zarówno poronienia, jak i martwe urodzenia wciąż "pozostają tematem tabu na całym świecie" - ocenia WHO.

