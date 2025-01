Już od tygodnia Kalifornia zmaga się z pożarami. Najnowsze szacunki mówią o śmierci co najmniej 25 osób. Rodzina Dalyce Curry przekazała, że aktorka jest jedną z osób, które zmarły w wyniku żywiołu. 95-latka zginęła w swoim domu w Altadenie. O okolicznościach śmierci gwiazdy opowiedziała na antenie NBC News jej wnuczka, Dalyce Kelly. Kobieta wyznała, że gdy tylko dowiedziała się, iż ogień zajął okolicę, w której mieszkała babcia, zadzwoniła na numer alarmowy, by wezwać do niej pomoc. Miała usłyszeć, że już wcześniej zarządzono ewakuację tego terenu. Wiadomość o ewakuacji służby miały jednak rozesłać poprzez wiadomość sms, a tej - jak mówi wnuczka gwiazdy - 95-latka najpewniej nie odczytała, gdyż obsługa telefonu komórkowego sprawiała jej trudności.