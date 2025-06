Pijana wiozła trójkę dzieci. Pięciolatka w ciężkim stanie

Pijana matka wiozła trójkę swoich dzieci, 5-latka w ciężkim stanie Źródło: KPP w Lipnie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Zaduszniki w powiecie lipnowskim. 31-latka, z którą jechała trójka dzieci w wieku 3, 5, i 11 lat oraz partner, wjechała do rowu.

"Kobieta wykazała się skrajną nieodpowiedzialnością. Mimo spożywanego wcześniej alkoholu wzięła do auta trójkę swoich dzieci i pojechała odebrać z pracy swojego partnera. Służby powiadomił mieszkaniec, który wyszedł z domu zobaczyć, co się stało. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, strażacy i karetka pogotowia ratunkowego" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

Pijana matka wiozła trójkę swoich dzieci, 5-latka w ciężkim stanie Źródło: KPP w Lipnie

Jedno z dzieci w ciężkim stanie

Największe obrażenia odniosła pięciolatka, której stan jest ciężki.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Okazało się, że miała blisko trzy promile alkoholu w organizmie. Jej partner miał dwa promile.

Pijana matka wiozła trójkę swoich dzieci, 5-latka w ciężkim stanie Źródło: KPP w Lipnie

"Kobieta odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. Policjanci już zatrzymali jej uprawnienia do kierowania. Oboje odpowiedzą także za to, że mając obowiązek opieki, dopuścili do tego, by ich małoletnie dzieci przebywały w okolicznościach niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia" - przekazała lipnowska policja.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo