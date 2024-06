Brejza z rekordowym wynikiem. Europoseł PiS ponownie wybrany

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do europarlamentu w województwie kujawsko-pomorskim. Uzyskała ponad 44 procent głosów - zagłosowało na nią ponad 241 tysięcy mieszkańców. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które głosy oddało ponad 170 tysięcy wyborców, co dało jej poparcie na poziomie 31 procent. Podium w województwie kujawsko-pomorskim zamyka - podobnie jak w całym kraju - Konfederacja, na którą głosy oddało 55 tysięcy osób, co przekłada się na ponad 10 procent poparcia. Na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga, na którą zagłosowało ponad 43 tysiące osób, co dało niespełna 8 procent poparcia. Piąty wynik uzyskała Lewica, na którą głos oddało ponad 25 tysięcy wyborców - czyli niespełna 5 procent poparcia.