Do zdarzenia doszło na początku sierpnia w miejscowości Wieszki (woj. kujawsko-pomorskie) na drodze wojewódzkiej 246. O sprawie - ku przestrodze - policja poinformowała we wtorek.
Zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana w pojeździe wyprzedzanym, którego kierujący przesłał materiał na policyjną skrzynkę "Stop agresji drogowej", służącą do zgłaszania podobnych incydentów.
- Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą wyprzedził inny pojazd nie stosując się do znaku linii podwójnej ciągłej i kontynuował swój manewr tuż przed skrzyżowaniem i przejściem dla pieszych. Na szczęście nikomu nic się nie stało - przekazali mundurowi.
Kierujący może zapłacić wysoką grzywnę
Dzięki otrzymanemu nagraniu policjanci będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i nałożyć na niego mandat karny. Jeżeli sprawa trafi do sądu, kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.
Autorka/Autor: ng
Źródło: Policja Kujawsko-Pomorska
Źródło zdjęcia głównego: Policja Kujawsko-Pomorska