Kujawsko-Pomorskie Domy, a obok skład węgla. Tak wygląda ich codzienność. "Pył jest wszędzie" Michał Malinowski |

Mieszkańcy Wąbrzeźna skarżą się na uciążliwości związane z pyłem węglowym Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

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Mieszkańcy Wąbrzeźna zwrócili się do nas z prośbą o interwencję w sprawie składowiska węgla w Wałyczu. Chodzi o uciążliwości związane z wydostającym się z terenu firmy pyłem węglowym, który od dłuższego czasu mocno daje się im we znaki. Pył wdziera się do ich domów. Jak mówią, najgorzej jest w wietrzne dni oraz zimą. Zwłaszcza gdy spadnie śnieg, widać, z czym muszą się mierzyć.

- W wietrzne dni są dosłownie chmury pyłu. Pył wdziera się do domów, mieszkań. Jest wszędzie. Cały czas trzeba sprzątać. Ujawniło się to w ostatnią zimę, gdy spadł śnieg. Niemożliwe też jest swobodne wietrzenie - opowiada tvn24.pl jedna z mieszkanek Wąbrzeźna.

Pył węglowy z pobliskiego zakładu dostaje się do domów i mieszkań w Wąbrzeźnie Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Wójt kontra sortownia

Mieszkańcy postanowili nagłośnić sprawę. Poinformowali lokalne władze oraz parlamentarzystów. Jedną z pierwszych instytucji, która zajęła się problemem, był urząd gminy w Ryńsku. To na terenie tej gminy działa składowisko.

- W dniu 13 lutego 2026 roku wpłynęło do urzędu pierwsze zgłoszenie mieszkańców budynków sąsiadujących ze składem węgla z prośbą o podjęcie działań w celu ograniczenia uciążliwości związanej z prowadzoną działalnością - powiedział tvn24.pl Władysław Łukasik, wójt gminy Ryńsk.

Gmina wspólnie z przedstawicielami firmy przeprowadziła oględziny sortowni oraz terenów sąsiadujących. Zdaniem wójta, sortownia działa nielegalnie i powinna jak najszybciej zakończyć działalność.

- Spółka prowadzi nielegalną spedycję, sortownię i hurtową sprzedaż węgla. Dowożony transportem kolejowym opał poddawany jest sortowaniu na cztery frakcje przy pomocy trzech sortowników mobilnych, co powoduje ogromne zanieczyszczenie pyłem węglowym powietrza, gleby, urządzeń melioracyjnych, dróg publicznych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych oraz ogródków działkowych znajdujących się w sąsiedztwie sortowni - dodaje Władysław Łukasik.

Wskazuje przy tym na brak wymaganej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz na lokalizację, która nie spełnia podstawowych wymogów technicznych.

Zakład znajduje się naprzeciwko dworca PKP w Wąbrzeźnie. Ślady pyłu węglowego są widoczne szczególnie zimą Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Jak podkreśla wójt, spółka nie poczuwa się do winy, twierdząc, że źródłem zanieczyszczenia jest wyłącznie transport ciężarowy węgla z bocznicy kolejowej na teren składowiska.

- Przeczy temu posiadany materiał dowodowy, ukazujący chmurę pyłu węglowego unoszącego się nad nieruchomością i sąsiednimi działkami podczas sortowania węgla - odpowiada wójt Łukasik.

Kontrole WIOŚ i pracowników starostwa

Wójt zawiadomił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w sprawie emisji pyłów i hałasu. Wcześniej inspektorzy przeprowadzili również trzy kontrole po zgłoszeniach mieszkańców. Podniesiona została również kwestia braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Zgłoszenie w zakresie uciążliwej emisji pyłu i hałasu zostało przekazane staroście wąbrzeskiemu. W kwestii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wezwaliśmy spółkę do złożenia szczegółowych wyjaśnień oraz przedłożenia dokumentów dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji następczych - wyjaśnia Małgorzata Witkowska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zakład znajduje się naprzeciwko dworca PKP w Wąbrzeźnie. Ślady pyłu węglowego są widoczne szczególnie zimą Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Podobne kontrole przeprowadzili pracownicy starostwa powiatowego. Te z początku 2026 roku ostatecznie nie nałożyły na firmę obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego. Kontrola z kwietnia, tuż po zakończeniu sezonu grzewczego, nie stwierdziła nieprawidłowości.

"Na terenie składowiska znajdowały się tylko niewielkie ilości węgla w środkowej części placu i jedna pryzma miału węglowego przy bramie wjazdowej. Ponadto, firma wniosła do protokołu, iż w tamtym czasie funkcjonowała jeden dzień w tygodniu, gdyż minął sezon grzewczy" - czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Sytuacja zmieniła się w sierpniu po kolejnych zgłoszeniach od mieszkańców. Wówczas problem się nasilił, a szczególnie uciążliwe stało się przesiewanie węgla. Podczas pracy urządzeń unosiły się gęste tumany pyłu, które przemieszczały się w kierunku zabudowań.

We wrześniu pracownicy starostwa ponownie skontrolowali składowisko. "Podczas oględzin stwierdzono, że plac był zajęty węglem w około 65 procentach. Hałdy na placu miały różną wysokość od około sześciu do 12 metrów. Odległość hałd od płotu wynosiła około pięciu metrów" - poinformowało Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie.

Tym razem, pismem z 9 listopada, starosta zobowiązał firmę do przygotowania i dostarczenia przeglądu ekologicznego instalacji znajdujących się na terenie składowiska.

Spółka odpiera zarzuty

Firma odpiera zarzuty. W rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka prasowa Paulina Biernatowska zapewnia, że spółka posiada pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. - Nasza działalność nie wymaga innych specjalnych pozwoleń. Nie jesteśmy właścicielem placu, lecz jego dzierżawcą - podkreśla.

Rzeczniczka dodaje, że firma "podjęła szereg działań w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców". Jakich?

- Wśród nich należy wymienić rozmowy prowadzone z przedstawicielami samorządu w sprawie znalezienia alternatywnej lokalizacji dla prowadzonej działalności, a także uszczelnienie i podwyższenie ogrodzenia do wysokości dwóch metrów. Ponadto wykorzystujemy ciągnik do zraszania dróg wewnętrznych oraz dróg publicznych, którymi odbywa się transport, w tym również w rejonie bocznicy kolejowej - wylicza Paulina Biernatowska.

Skład węgla w Wałyczu koło Wąbrzeźna Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Składowisko było kontrolowane przez pracowników starostwa powiatowego i, jak zapewnia rzeczniczka firmy, kontrole nie wykazały nieprawidłowości ani nie zakwestionowały legalności prowadzonej działalności.

- Kwestia potencjalnych uciążliwości związanych z sąsiedztwem terminali węglowych ma charakter ogólnopolski. Wynika z uwarunkowań organizacyjnych rynku, zgodnie z którymi proces sortowania węgla odbywa się na terenie terminali, a nie bezpośrednio w kopalniach czy portach - odpowiada Paulina Biernatowska.

Zasady działalności składowisk węgla

O zasady określające funkcjonowanie składowisk węgla zapytaliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Potwierdziło, że jednym z kluczowych dokumentów z zakresu ochrony środowiska jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

"Określa warunki, na jakich dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane, tak aby ograniczyć jego wpływ na środowisko. Może wskazywać: wymagania dotyczące ochrony przyrody, ograniczenia emisji hałasu, pyłów, zanieczyszczeń, sposób zagospodarowania terenu czy obowiązki monitoringu środowiskowego" - czytamy w odpowiedzi przesłanej do redakcji.

Mieszkańcy Wąbrzeźna narzekają na uciążliwości związane z działalnością zakładu Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Emisja pyłu węglowego ze składowania i przeładunku węgla jest tak zwaną emisją niezorganizowaną, która zgodnie z przepisami nie wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Nie oznacza to jednak, że takie instalacje pozostają poza zakresem regulacji dotyczących emisji do powietrza.

"Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, każda instalacja niewymagająca pozwolenia może mieć bowiem określone przez właściwy organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące jej eksploatacji, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska" - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Czym jest pył węglowy?

Pył węglowy to rozdrobnione ziarna węgla kamiennego o średnicy nieprzekraczającej milimetra. Powstaje nie tylko podczas prac wydobywczych, ale także podczas przeróbki, transportu czy składowania węgla kamiennego. Najgroźniejsze są drobne cząsteczki, które przenikają głęboko do pęcherzyków płucnych.

Wdychanie pyłu węglowego wpływa negatywnie na ludzki organizm. Przede wszystkim zwiększa ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych i powoduje obniżenie odporności.