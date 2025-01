Autobus i trzy inne samochody w rowie. Wpadały jeden za drugim

czytaj dalej

"Uczciwi nie mają się czego bać" - napisał premier Donald Tusk w reakcji na zajście podczas niedzielnego spotkania Karola Nawrockiego z mieszkańcami w Lęborku. W jego trakcie jeden z uczestników stwierdził, że Donald Tusk "zrobi wszystko", żeby kandydat PiS, "nawet jeśli wygra wybory, nie został prezydentem". Wywołało to duże emocje wśród zebranych, którzy zaczęli skandować - według różnych wersji - "nie bać Tuska" albo "j***ć Tuska". - Może pan Nawrocki boi się zareagować. Może on się boi tego, co powiedzą o nim jego wspierający - komentował te wydarzenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia.