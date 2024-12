Utknął w korku na przejeździe kolejowym. Po chwili nadjechał pociąg. Nagranie

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Toruniu. Kierowca samochodu dostawczego utknął w korku na przejeździe kolejowym. W pewnym momencie włączyła się sygnalizacja i zaczęły opadać zapory. Mężczyzna nie miał gdzie uciec. Na jego szczęście stojąca przed nim ciężarówka ruszyła do przodu, dzięki czemu w ostatniej chwili kierowca mógł uciec z torowiska przed nadjeżdżającym pociągiem.

Do zdarzenia doszło we wtorek (3 grudnia) w godzinach popołudniowych na strzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Polnej w Toruniu.

"Korek na jednej z ulic Torunia. Kierujący dostawczakiem wjeżdża na przejazd kolejowy, i zatrzymuje się na torach z powodu braku miejsca za przejazdem. Wtedy włącza się sygnalizacja i opadają półrogatki, ale kierowca nie ma gdzie uciec, bo przed nim stoi ciężarówka. Wyskakuje z auta, aby poinformować kierowcę z przodu o sytuacji. Na szczęście niemal w tym samym momencie ciężarówka rusza do przodu, a kierowca wraca do dostawczaka i ucieka z torowiska. Trzech sekund brakło do tragedii" - czytamy w opisie filmu.