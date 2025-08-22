Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w piątek około godziny 12.31. Ogień pojawił się na szczycie - będącej w trakcie budowy - nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej przy ulicy Prostej w Toruniu.
Ewakuacja i akcja strażaków
Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży w Toruniu, spaliło się około 50-70 metrów kwadratowych dachu, głównie papa i instalacja klimatyzacji.
- Po przyjeździe zastępów okazało się, że doszło do pożaru poddasza oraz dachu budynku, który jest w budowie. Obyło się bez osób poszkodowanych. Spaleniu uległo wyposażenie budynku, choć niewiele go tam było - powiedział starszy kapitan Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu.
Ewakuowano dwie osoby, które po przebadaniu nie wymagały hospitalizacji.
W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
