Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej

Toruń. Pożar komendy straży pożarnej Źródło: TVN24

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w piątek około godziny 12.31. Ogień pojawił się na szczycie - będącej w trakcie budowy - nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej przy ulicy Prostej w Toruniu.

Ewakuacja i akcja strażaków

Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży w Toruniu, spaliło się około 50-70 metrów kwadratowych dachu, głównie papa i instalacja klimatyzacji.

- Po przyjeździe zastępów okazało się, że doszło do pożaru poddasza oraz dachu budynku, który jest w budowie. Obyło się bez osób poszkodowanych. Spaleniu uległo wyposażenie budynku, choć niewiele go tam było - powiedział starszy kapitan Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu.

Ewakuowano dwie osoby, które po przebadaniu nie wymagały hospitalizacji.

W akcji gaśniczej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

