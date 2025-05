Wieżowiec na obszarze Natura 2000. Mieszkańcy robią wszystko, by do tego nie doszło

Toruń. Wieżowiec ma powstać na obszarze chronionym Natura 2000 Źródło: tvn24.pl

Na obszarze chronionym Natura 2000 w Toruniu ma powstać 79-metrowy wieżowiec. Pozwolenie na budowę wydał właśnie prezydent miasta. Inwestycja budzi duże kontrowersje wśród mieszkańców, którzy domagają się unieważnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji środowiskowej.

Deweloper, firma GVD CT z Kielc, planuje budowę trzech budynków, w których znajdą 353 mieszkania. Jeden z nich będzie miał wysokość blisko 79 metrów, pozostałe dwa budynki niespełna 18 metrów. Inwestycja ma powstać na Winnicy, w sąsiedztwie mostu generał Elżbiety Zawackiej.

Na początku grudnia 2022 roku inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną – SKY CT przy ul. Winnica 158-168/ul. Rzecznej 15-17/ul. Szosa Lubicka 82 w Toruniu”.

Inwestycja na osiedlu Winnica z pozwoleniem na budowę Źródło: homeofhouses.com

Jest pozwolenie na budowę

W październiku 2023 roku zostało wydane pozwolenie na budowę, które zostało uchylone przez wojewodę kujawsko-pomorskiego w lutym 2024 roku. Decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z przepisami, wydział architektury i budownictwa wezwał inwestora do uzupełnienia braków, co ten uczynił trzy miesiące temu.

- Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w przypadku spełnienia wymagań określonych w przepisach tej ustawy przez inwestora, nie można było odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. W ocenie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia inwestycja dotycząca budowy zespołu budynków wielorodzinnych CT przy ul. Winnica spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa – wyjaśnia Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

- W obecnym stanie prawnym niewydanie pozwolenia na budowę naraziłoby Gminę Miasta Toruń na konieczność wypłaty odszkodowania. Szacujemy, że kwota mogłaby wynieść od kilkunastu do kilkuset milionów złotych – tłumaczy Centkowski.

Inwestycja ostała uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Teren budowy znajduje się jednak na obszarze chronionym Natura 2000.

- Postanowieniem z 10 października 2022 roku, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodniła realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określiła warunki na etapie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz określiła działania, jakie należy podjąć w celu monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto uznała, że nie należy przeprowadzać ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę - wyjaśnia Marcin Centkowski.

W opinii urzędników, którzy opierają się na przeprowadzonej analizie, realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko.

Protesty mieszkańców

Inne zdanie na ten temat mają mieszkańcy Torunia. Społecznicy ze Stowarzyszenia Wolna Winnica złożyli do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o unieważnienie decyzji środowiskowej. Ponadto cztery inne organizacje ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego złożyły odwołanie do wojewody od wydanego ponownie pozwolenia na budowę dla spółki GVD. Jeden z mieszkańców złożył również wniosek do prezydenta Torunia o unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania. Na tym jednak nie koniec działań społeczników.

Wieżowiec na obszarze Natura 2000, to jest coś wyjątkowego - chyba żadne miasto tego jeszcze nie ma ;) Czy Toruń... Posted by Marcin Łowicki on Saturday, April 26, 2025 Rozwiń

- Komisja rewizyjna rady miasta przeprowadzi na nasz wniosek kontrolę w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z procedur uchwalania planu dla Winnicy wschodniej. Mieszkańcy założyli również petycję online z apelem do władz miasta o zmianę planu dla Winnicy. Oczekujemy od radnych, że wreszcie podejmą inicjatywę uchwałodawczą, aby zmienić ten fatalny plan, który daje możliwość postawienia wieżowców na obszarze Natura 2000 - mówi w rozmowie z tvn24.pl Joanna Żuchowska ze Stowarzyszenia Wolna Winnica.

W petycji, pod którą można podpisać się w internecie, mieszkańcy tak piszą do radnych i przewodniczącego rady miasta: "Zwracamy się do was z prośbą o niepozostawianie nas zwykłych mieszkańców Torunia, w szczególności mieszkańców najliczniejszych osiedli: Rubinkowa, Skarpy, Jakubskie - Mokre, w których mieszka około 60 tysięcy osób, bez wsparcia w działaniach mających na celu zachowanie dla nas i naszych dzieci cennego przyrodniczo i krajobrazowo terenu, umownie nazywanego Winnicą Wschodnią".

Ich zdaniem "w sytuacji prawnej, do której doszło, pozostała jeszcze możliwość podjęcia rozmów z Inwestorem i próby polubownego rozwiązania problemu".

"Sprawdźcie, jakie grunty posiada Gmina Miasta Toruń, które mogłaby zaproponować w zamian Inwestorowi, gdzie mógłby zrealizować swoje biznesowe plany bez szkody dla przyrody i zwykłych mieszkańców Torunia. Nie może być przecież tak, że bez względu na wszystko, będą realizowane prawa jednego właściciela nieruchomości, a reszta mieszkańców nie posiadająca takich środków finansowych i wpływów zostanie pozbawiona wartości, które są bezcenne" - apelują mieszkańcy w petycji.

Cenny przyrodniczo teren

Społecznicy wskazują przede wszystkim na fakt, że tereny, na którym ma powstać inwestycja, są cenne przyrodniczo.

"Na obszarze Natura 2000, który w Toruniu obejmuje dolinę Wisły i stanowi enklawę dla wielu cennych gatunków ptaków, a pokłady wód gruntowych pod dnem rzeki są rezerwuarem wody pitnej, Prezydent Miasta Torunia Paweł Gulewski pod naciskiem deweloperów wpierw zmienił miejscowy plan zagospodarowania, a następnie wydał pozwolenie na budowę wielkiej 'szklanej pułapki' w postaci 80-metrowego budynku. Winnica to nasze zielone płuca, to nie tylko korytarz migracji ptaków, ale także korytarz służący przewietrzaniu miasta, to tereny utrzymujące wilgotność i zapewniające stabilność całej wiślanej skarpy wzdłuż ulicy Lubickiej. To fantastyczna dzika zieleń zamieszkana przez niezliczone gatunki flory i fauny. Przebicie Winnicy tym stalowo szklanym kolcem i zgoda na jej szczelną zabudowę wyrządzi niepowetowane szkody wszystkim - przyrodzie, mieszkańcom i Miastu" - twierdzą społecznicy.

Próbowaliśmy się skontaktować z deweloperem i poprosiliśmy o komentarz. We wtorek (29 kwietnia) rano wysłaliśmy maila oraz dzwoniliśmy na numer telefonu podany na stronie internetowej firmy z Kielc. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nasz numer zostanie przekazany osobie odpowiedzialnej za toruńską inwestycję i ta do nas oddzwoni. Wciąż jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich, tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, które uważa się za cenne i zagrożone, a także ochrona różnorodności biologicznej.

