Zostawił palącą się świecę i rozsypaną w kątach sól. Tomek zaginął 24 lata temu

Tomek Desecki zaginął w 2002 roku. 6 października obchodzi urodziny

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Tomek mieszka z rodzicami i czterema braćmi w niewielkiej miejscowości Rabinowo, około 30 kilometrów od Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim. Jego matka Ryszarda zajmuje się domem, ojciec Józef zarabia na utrzymanie.

Mimo skromnych warunków rodzice tworzą dla synów ciepły, rodzinny dom. Tomek chodzi do prywatnej szkoły plastycznej we Włocławku, od najmłodszych lat przejawia bowiem niezwykły talent w tej dziedzinie. Nauczyciele będą później wspominać, że "taki uczeń trafia się raz na kilka lat".