Zostawił palącą się świecę i rozsypaną w kątach sól. Tomek zaginął 24 lata temu

Tomek mieszka z rodzicami i czterema braćmi w niewielkiej miejscowości Rabinowo, około 30 kilometrów od Włocławka w województwie kujawsko-pomorskim. Jego matka Ryszarda zajmuje się domem, ojciec Józef zarabia na utrzymanie.
Mimo skromnych warunków rodzice tworzą dla synów ciepły, rodzinny dom. Tomek chodzi do prywatnej szkoły plastycznej we Włocławku, od najmłodszych lat przejawia bowiem niezwykły talent w tej dziedzinie. Nauczyciele będą później wspominać, że "taki uczeń trafia się raz na kilka lat".
Pozostało 93% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądały okoliczności zaginięcia Tomka Deseckiego.
Jakie nietypowe ślady pozostawił zaginiony w swoim pokoju.
Jakie hipotezy rozważali bliscy i śledczy w sprawie tego zaginięcia.
Jakie działania poszukiwawcze podjęły rodzina i policja.