15-latka szła poboczem. Uderzył w nią samochód

Do wypadku doszło w czwartek, 13 listopada, po godzinie 16 w miejscowości Radomice w powiecie lipnowskim.

"Kierujący volkswagenem 29-letni mieszkaniec gminy Lipno poruszał się w kierunku Radomic. Podczas wymijania innego pojazdu potrącił idącą poboczem 15-letnią mieszkankę gminy Lipno" - podała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

Ranna w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy.

Kierowca był trzeźwy. Został jednak zatrzymany przez policjantów. Przebywa w areszcie.

"Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania pojazdami. Po wykonaniu czynności w niezbędnym zakresie zostanie doprowadzony do prokuratury" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.

