15-latka szła poboczem. Uderzył w nią samochód

Do wypadku doszło w czwartek, 13 listopada, po godzinie 16 w miejscowości Radomice w powiecie lipnowskim.
"Kierujący volkswagenem 29-letni mieszkaniec gminy Lipno poruszał się w kierunku Radomic. Podczas wymijania innego pojazdu potrącił idącą poboczem 15-letnią mieszkankę gminy Lipno" - podała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.
Ranna w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy.
Kierowca był trzeźwy. Został jednak zatrzymany przez policjantów. Przebywa w areszcie.
"Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie uprawnienia do kierowania pojazdami. Po wykonaniu czynności w niezbędnym zakresie zostanie doprowadzony do prokuratury" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lipnie.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipnie