Kujawsko-Pomorskie

Łosie nadziewają się na ogrodzenie posesji, mieszkańcy apelują. "Umierają w ogromnych męczarniach"

łoś
Łosie w Alejach Jerozolimskich w Warszawie
Źródło: Kontakt24/ zizunuck
Już czwarty łoś zginął na ogrodzeniu prywatnej działki w Osieku nad Wisłą (Kujawsko-Pomorskie). Mieszkańcy twierdzą, że właściciel nieruchomości nic nie robi, by poprawiać bezpieczeństwo. Ten z kolei odpiera zarzuty i zapewnia, że będzie bezpieczniej. - Łosie umierają w ogromnych męczarniach - mówi jedna z mieszkanek Osieka nad Wisłą.

W środowy poranek (27 sierpnia) na ogrodzeniu jednej z posesji sąsiadującej z Jeziorem Osieckim w Osieku nad Wisłą w powiecie toruńskim zawisł łoś.

- Sąsiadka mnie poinformowała. Usłyszała charakterystyczne dźwięki. Zwierzę konało w ogromnych męczarniach - relacjonuje jedna z mieszkanek w rozmowie z tvn24.pl.

"Na początku myśleliśmy, że to ryba"

"Na początku myśleliśmy, że to ryba"

Łoś spaceruje po okolicy. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Łoś spaceruje po okolicy. Ostrzeżenie dla mieszkańców

To już czwarty łoś w ostatnich kilku latach, który nadział się na to ogrodzenie. Zwierzęta bywają na tym terenie, ponieważ nieopodal posesji znajduje się wspomniane jezioro, które służyło im za wodopój. Po zabudowaniu sąsiednich działek nie mają jednak do niego dostępu.

Mieszkańcy kontra właściciel działki

Mieszkańcy zarzucają właścicielowi działki, że nie robi nic, by poprawić bezpieczeństwo zwierzyny. W ich opinii wystarczyłoby odpowiednio zabezpieczyć ogrodzenie.

- To już czwarty łoś, który nadział się na ogrodzenie. Właścicieli nie robi tak naprawdę nic. Jako mieszkańcy zwracaliśmy mu uwagę, by w jakiś sposób zareagował. Niestety, ale zero odzewu. Posiadamy zabezpieczoną korespondencję z tym panem. Wiedział o każdym przypadku, bywał tutaj po telefonach od służb. Widział i otrzymał wszystkie zdjęcia. To trwa kilka lat. Tylko dlatego, że ktoś ogrodził ostrym płotem wiele lat temu kawałek lasu, z którego nie korzysta. Zwierzęta umierają w ogromnych męczarniach. Widok jest przejmujący - dodaje mieszkanka Osieka nad Wisłą.

Już cztery łosie zginęły na ogrodzeniu
Już cztery łosie zginęły na ogrodzeniu
Źródło: Nadesłana

Udało nam się skontaktować z właścicielem działki. W rozmowie z tvn24.pl obiecał, że zajmie się tym tematem.

- Oczywiście, że jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Zleciłem zabezpieczenie ogrodzenia. Jest natomiast ciężko z fachowcami - uważa mężczyzna.

Gmina porządkuje teren na swój koszt

W środę i czwartek na miejscu pracowała Straż Gminna z Obrowa. To właśnie gmina za każdym razem na własny koszt zajmuje się uprzątnięciem zwierzyny.

- Tak naprawdę to obowiązkiem właściciela terenu jest uprzątnięcie truchła zwierzęcia. Jest tam jednak teren rekreacyjny, sporo ludzi zamieszkuje tę okolicę, w tym również małych dzieci, dlatego też nie chcieliśmy ich zostawiać z tym problemem. Dla nas jako gminy są to ogromne koszty. Zaangażowanych jest w to wiele osób, sporo sprzętu - mówi Łukasz Lewandowski, komendant Straży Gminnej w gminie Obrowo.

Już cztery łosie zginęły na ogrodzeniu
Już cztery łosie zginęły na ogrodzeniu
Źródło: Nadesłana

Jak dodaje, gmina nie mamy żadnych narzędzi prawnych do tego, by w jakiś sposób zmobilizować właściciela do działania.

- Próbowałem się z nim skontaktować, ale nie odbierał telefonów. Jako gmina staraliśmy się więc reagować, by nie było żadnego zagrożenia - dodaje Lewandowski.

Komendant przyznaje, że ostatni łoś był małym łosiem, ale zdarzały się również półtonowe.

- Raz wyciągaliśmy łosia po dwóch dniach rozkładu i nie jest to nic przyjemnego - podkreśla Lewandowski.

Nadzór umorzył postępowanie

Sprawą ogrodzenia zajął się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu, jednak postępowanie umorzył, ponieważ nie stwierdzono naruszeń warunków technicznych.

Jednak jak informuje Gazeta Pomorska, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy stwierdził nieważność tej decyzji, argumentując ją względami bezpieczeństwa. Decyzję zaskarżył właściciel posesji do Głównego Nadzoru Budowlanego, który podtrzymał stanowisko nadzoru wojewódzkiego. Sprawą zajmuje się teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

W rozmowie z Gazetą Pomorską, Sebastian Krzych, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, tłumaczy, że w tym konkretnym przypadku najtańszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby obcięcie wszystkich szczytów ogrodzenia szlifierką do kąta prostego.

łoś
łoś
Źródło: Shutterstock

Łosie są gatunkiem chronionym w Polsce. Od 2001 roku obowiązuje całoroczny zakaz polowania na te zwierzęta, który został wydany przez ministra środowiska.

Reakcja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, mając na uwadze, że sprawa dotyczy zwierząt łownych, przekazał zgłoszenie do Polskiego Związku Łowieckiego. Dyrekcja nic więcej nie może zrobić, ponieważ nie ma takich uprawnień.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraża głębokie ubolewanie nad losem poszkodowanych zwierząt, jednak jego kompetencje nie obejmują gatunków łownych i nie uprawniają do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowej sprawie oraz wydania jakiejkolwiek decyzji nakazującej usunięcie zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, wynikającego z istnienia przedmiotowego ogrodzenia - poinformowała Karolina Hunker, rzeczniczka prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl, Gazeta Pomorska

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kujawsko-PomorskieŁośOchrona zwierząt
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica