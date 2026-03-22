Kujawsko-Pomorskie

Awionetka lądowała na autostradzie A1

Na autostradzie A1 lądowała awionetka
Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe Marzy
Źródło: Google Earth
Awionetka awaryjnie wylądowała na autostradzie A1 w miejscowości Nowe Marzy (woj. kujawsko-pomorskie). W środku były dwie osoby, nic im się nie stało. Na miejscu są utrudnienia w ruchu.

Jak przekazała nam mł.asp. Małgorzata Frukacz z policji w Świeciu, do zdarzenia doszło w niedzielę (22 marca) na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Nowe Marzy w powiecie świeckim. Około godziny 11:30 policja otrzymała informację, że awionetka lądowała awaryjnie na autostradzie.

- Awionetką leciały dwie osoby, nikomu się nic nie stało - powiedziała nam policjantka. 

Nowe Marzy
Nowe Marzy
Źródło: Google Maps

Dodała, że awionetka znajduje się na pasie zieleni.

Pas ruchu w kierunku Łodzi jest zablokowany, utrudnienia potrwają około dwóch godzin. 

Powód, dla którego awionetka lądowała na drodze, nie jest jeszcze znany, na miejscu cały czas pracują policjanci.

Jak poinformował st. kpt. Adam Gwizdała z Komendy Powiatowej PSP w Świeciu, po awionetkę wysłano dwie lawety. - Skrzydła zostaną zdemontowane, a samolot zostanie przetransportowany do zakładu - przekazał strażak. Dodał, że pilot zgłaszał awarię w trakcie lotu, jednak jej dokładny typ nie jest jeszcze znany. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają specjaliści, którzy sprawdzą stan maszyny.

Na autostradzie A1 lądowała awionetka
Na autostradzie A1 lądowała awionetka
Źródło: PSP Świecie 
Dwóm pasażerom nic się nie stało
Dwóm pasażerom nic się nie stało
Źródło: PSP Świecie 
Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Świecie 

