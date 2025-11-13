Ciężarówką "na trzeciego", centymetry od zderzenia. Nagranie

Narty. Ciężarówką "na trzeciego", centymetry od zderzenia Źródło: KWP w Bydgoszczy

Jak poinformowała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło 10 października na drodze krajowej numer 91 w miejscowości Narty w powiecie włocławskim.

- Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes wyprzedzał „na trzeciego”, zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do zjechania na pobocze. Tylko dzięki prawidłowej reakcji kierującego nie doszło do czołowego zderzenia pojazdów - podała policjantka.

Kierowca ciężarówki wyprzedzał "na trzeciego" Źródło: KWP w Bydgoszczy

Policjanci otrzymali nagranie na skrzynkę "Stop agresji drogowej". Teraz pracują nad ustaleniem personaliów kierowcy.

- Za takie wykroczenie grozi mandat karny w wysokości do 5 tysięcy złotych i 10 punktów karnych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych - przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak.

