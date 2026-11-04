Kujawsko-Pomorskie Potrącił psa na przejściu dla pieszych odjechał. Nagranie Oprac. Michał Malinowski |

Mogilno. Potrącenia psa na pasach Źródło zdj. gł.: KPP w Mogilnie

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Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy 900-lecia w Mogilnie. Na nagraniu z monitoringu opublikowanym przez policję widać, jak mężczyzna z psem na smyczy przechodził przez przejście dla pieszych. Jeden z kierowców zatrzymał się, by ustąpić mu pierwszeństwa. Niestety, kierujący Oplem Corsą nie zachował ostrożności i uderzył w psa.

"Po tym zdarzeniu, kierowca odjechał, nie udzielając pomocy, ani nie interesując się losem zwierzęcia. Na szczęście pies przeżył" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.

Mężczyzna potrącił psa na przejściu dla pieszych i odjechał z miejsca zdarzenia Źródło zdjęcia: KPP w Mogilnie

Sprawą zajęli się mogileńscy policjanci, którzy przeanalizowali zapis monitoringu. Udało się im namierzyć kierowcę. Był nim 79-letni mieszkaniec Mogilna.

Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie.