Potrącił psa na przejściu dla pieszych odjechał. Nagranie
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na ulicy 900-lecia w Mogilnie. Na nagraniu z monitoringu opublikowanym przez policję widać, jak mężczyzna z psem na smyczy przechodził przez przejście dla pieszych. Jeden z kierowców zatrzymał się, by ustąpić mu pierwszeństwa. Niestety, kierujący Oplem Corsą nie zachował ostrożności i uderzył w psa.
"Po tym zdarzeniu, kierowca odjechał, nie udzielając pomocy, ani nie interesując się losem zwierzęcia. Na szczęście pies przeżył" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie.
Sprawą zajęli się mogileńscy policjanci, którzy przeanalizowali zapis monitoringu. Udało się im namierzyć kierowcę. Był nim 79-letni mieszkaniec Mogilna.
Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali do sądu wniosek o ukaranie.