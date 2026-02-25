Ciało mężczyzny z ranami kłutymi przed domem

W poniedziałek (23 lutego) do służb wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu zwłok 33-letniego mężczyzny przed domem w Kikole, w powiecie lipnowskim.
- Miał dwie rany kłute zadane ostrym narzędziem - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Włocławku.
Do sprawy zatrzymano 44-letnigo mężczyznę. W środę został doprowadzony do prokuratury.
- Zatrzymany będzie miał postawione dwa zarzuty. Pierwszy dotyczący popełnienia zabójstwa, drugi znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji - dodała prokurator Małgorzata Kręcicka.
Mężczyzna nie przyznał się do winy. Odmówił składania zeznań. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Zatrzymanemu grozi dożywocie.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock