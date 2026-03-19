Po uderzeniu busa traktor rozpadł się na części

Wypadek na DK 62 pod Radziejowem

W środę (18 marca) około godziny 14 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze krajowej numer 62 w Jarantowicach, w powiecie radziejowskim.

- Kierujący Renaultem 45-latek, nie zachował właściwej odległości i uderzył w tył jadącego przed nim ciągnika marki Ursus. Zderzenie było tak mocne, że traktor rozpadł się na części - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Wypadek na DK 62 pod Radziejowem Źródło: KPP w Radziejowie

27-letni kierowca ciągnika trafił do szpitala na badania.

Obaj kierujący byli trzeźwi.

- Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie kierowcy busa - dodał policjant.

Opracował Michał Malinowski

