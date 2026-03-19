Po uderzeniu busa traktor rozpadł się na części

W środę (18 marca) około godziny 14 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na drodze krajowej numer 62 w Jarantowicach, w powiecie radziejowskim.
- Kierujący Renaultem 45-latek, nie zachował właściwej odległości i uderzył w tył jadącego przed nim ciągnika marki Ursus. Zderzenie było tak mocne, że traktor rozpadł się na części - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
27-letni kierowca ciągnika trafił do szpitala na badania.
Obaj kierujący byli trzeźwi.
- Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie kierowcy busa - dodał policjant.
Opracował Michał Malinowski
OGLĄDAJ: Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Radziejowie