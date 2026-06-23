Kujawsko-Pomorskie Kłęby dymu nad miastem

Spłonął samochód i części samochodowe Źródło wideo: Golub-Dobrzyń24 Źródło zdj. gł.: Golub-Dobrzyń24

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We wtorek, 23 czerwca, na ulicy Mostowej w Golubiu-Dobrzyniu doszło do pożaru budynków gospodarczych. Ogień wybuchł około godziny 14.

Spłonął samochód i części samochodowe Źródło zdjęcia: Golub-Dobrzyń24

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z posesji palą się budynki gospodarcze, w których znajdował się samochód i części samochodowe - przekazała asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

Spłonął samochód i części samochodowe Źródło zdjęcia: Golub-Dobrzyń24

Jak dodała, w wyniku pożaru samochód spłonął, ale nikt nie odniósł obrażeń. - Nasze działania na miejscu polegały na zabezpieczeniu terenu oraz zabezpieczeniu śladów, których analiza pomoże ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia - poinformowała policjantka.

Przyczyny wybuchu ognia są badane.

Spłonął samochód i części samochodowe Źródło zdjęcia: Golub-Dobrzyń24

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