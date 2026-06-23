Kłęby dymu nad miastem
We wtorek, 23 czerwca, na ulicy Mostowej w Golubiu-Dobrzyniu doszło do pożaru budynków gospodarczych. Ogień wybuchł około godziny 14.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednej z posesji palą się budynki gospodarcze, w których znajdował się samochód i części samochodowe - przekazała asp. sztab. Katarzyna Wilangowska, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.
Jak dodała, w wyniku pożaru samochód spłonął, ale nikt nie odniósł obrażeń. - Nasze działania na miejscu polegały na zabezpieczeniu terenu oraz zabezpieczeniu śladów, których analiza pomoże ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia - poinformowała policjantka.
Przyczyny wybuchu ognia są badane.
Źródło: tvn24.pl