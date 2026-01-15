Chełmno. Cztery ofiary czadu. Nie żyje matka i trójka dzieci Źródło: KP PSP Chełmno

Strażacy z Chełmna o godzinie 17:03 otrzymali zgłoszenie z prośbą o otwarcie mieszkania przy ulicy Stare Planty. Z kobietą i jej trójką dzieci od kilku dni nie było kontaktu. Służby poinformowali zaniepokojeni tym faktem członkowie rodziny.

- Po siłowym otwarciu mieszkania wewnątrz ujawniliśmy zwłoki czterech osób - kobiety i trójki dzieci - mówi kapitan mgr inż. Kasper Korczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Ofiary to 31-letnia matka i troje jej dzieci w wieku prawie 3, 11 i 12 lat.

Wysokie stężenie tlenku węgla

Przyczyną śmierci rodziny było zatrucie czadem. - Urządzenia pomiarowe w chwili wejścia do mieszkania wykazały ponad 900 ppm tlenku węgla - tłumaczy Korczak. Wszystko wskazuje na to, że gaz ulatniał się z instalacji przepływowego podgrzewacza wody.

Na miejscu zdarzenia swoje czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane w czasie śledztwa z udziałem biegłych.

