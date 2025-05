Celował z broni do przechodniów, później oddał kilka strzałów. Nagranie

Brodnica. Mężczyzna celował z broni do przechodniów, oddał kilka strzałów Źródło: KPP w Brodnicy

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W niedzielę (18 maja) do brodnickich policjantów wpłynęło zgłoszenie o incydencie, do którego doszło w jednym z lokali w centrum miasta. Z przekazanych informacji wynikało, że "mężczyzna z pistoletem w ręku" grozi osobom znajdującym się w środku. Po wyjściu z lokalu, na ulicy, miał - według zgłoszenia - celować z broni do przechodniów, a następnie oddać kilka strzałów.

- Agresor został bardzo szybko obezwładniony, a broń, którą się posługiwał, zabezpieczona przed dostępem innych osób. Wstępna opinia biegłego wykazała, iż pistolet, którym posługiwał się podejrzany to broń hukowa - przekazał młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Mężczyzna celował z broni do przechodniów, oddał kilka strzałów Źródło: KPP w Brodnicy

54-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został obezwładniony przez policjantów Źródło: KPP w Brodnicy

Zarzuty i areszt

Został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty narażenia osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych oraz występku o charakterze chuligańskim.

Decyzją sądu trafił na dwa miesiące do aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.