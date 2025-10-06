Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

19-latka chciała oszukać policjantów. Pomogło nagranie z monitoringu

19-latka wjechał w budynek
Brodnica. 19-latka chciał oszukać policjantów. Pomogło nagranie z monitoringu
Źródło: KPP w Brodnicy
W Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) 19-latka chciała oszukać policjantów. Kierując samochodem straciła nad nim panowanie i uderzyła w budynek. W ustaleniu przebiegu wydarzeń pomogło nagranie z monitoringu.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy, do zdarzenia doszło w czwartek, 25 września, kilka minut po godzinie 23 na ulicy Mały Rynek w centrum miasta. Kierująca samochodem osobowym uderzyła w ścianę budynku.

"Wezwani na miejsce policjanci usłyszeli od kobiety, że na jezdnię wbiegł kot, chcąc go ominąć, straciła panowanie nad pojazdem. W pojeździe znajdowali się również pasażerowie, na szczęście w wyniku uderzenia w ścianę nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzeniu uległ samochód, chodnik oraz elewacja budynku" - poinformowała brodnicka policja.

19-latka wjechał w budynek
19-latka wjechał w budynek
Źródło: KPP w Brodnicy

Straciła panowanie nad pojazdem

W ustaleniu przebiegu wydarzeń pomogło mundurowym nagranie z monitoringu. Okazało się, że wersja przedstawiona przez 19-latka znacząco odbiegała od rzeczywistości.

"Kobieta w wyniku brawurowej jazdy straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzyła w ścianę budynku. Za powyższe wykroczenie została ukarana mandatem karnym w wysokości 1050 złotych i 10 punktów karnych" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy.

Kobieta była trzeźwa. Posiadała również ważne dokumenty. Kierującej zatrzymano dowód rejestracyjny z uwagi na uszkodzenia pojazdu.

pc

Autorka/Autor: mm/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Brodnicy

TAGI:
Kujawsko-Pomorskie Policja
