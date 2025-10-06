19-latka chciała oszukać policjantów. Pomogło nagranie z monitoringu

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy, do zdarzenia doszło w czwartek, 25 września, kilka minut po godzinie 23 na ulicy Mały Rynek w centrum miasta. Kierująca samochodem osobowym uderzyła w ścianę budynku.
"Wezwani na miejsce policjanci usłyszeli od kobiety, że na jezdnię wbiegł kot, chcąc go ominąć, straciła panowanie nad pojazdem. W pojeździe znajdowali się również pasażerowie, na szczęście w wyniku uderzenia w ścianę nikt nie odniósł obrażeń. Uszkodzeniu uległ samochód, chodnik oraz elewacja budynku" - poinformowała brodnicka policja.
Straciła panowanie nad pojazdem
W ustaleniu przebiegu wydarzeń pomogło mundurowym nagranie z monitoringu. Okazało się, że wersja przedstawiona przez 19-latka znacząco odbiegała od rzeczywistości.
"Kobieta w wyniku brawurowej jazdy straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzyła w ścianę budynku. Za powyższe wykroczenie została ukarana mandatem karnym w wysokości 1050 złotych i 10 punktów karnych" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy.
Kobieta była trzeźwa. Posiadała również ważne dokumenty. Kierującej zatrzymano dowód rejestracyjny z uwagi na uszkodzenia pojazdu.
Autorka/Autor: mm/kab
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Brodnicy