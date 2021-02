"Bezdomni zaprószyli ogień". W pogorzelisku znaleziono dwa ciała

Pożar wybuchł w niedzielę rano. Spalony budynek to niszczejąca od lat willa "Borek". Chroniły się tam osoby dotknięte kryzysem bezdomności. – Mamy potwierdzenie od osób, które zostały ewakuowane, że to one zaprószyły ogień przez rozpalone w środku świeczki. Od nich zajęło się posłanie i jakieś koce – tłumaczy Krzysztof Leja, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Zakopanem.