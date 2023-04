Z narkotykami w samochodzie potrącił policjanta. Pościg na zakopiance

Do aresztu trafił 31-latek, który, przewożąc w samochodzie narkotyki, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił policjanta. W trakcie pościgu przez zakopiankę funkcjonariusze zepchnęli radiowozami pojazd do rowu. Mężczyźnie grozi więzienie.

W miniony wtorek (18.04) policjanci na zakopiance w Białym Dunajcu w Małopolsce próbowali zatrzymać do kontroli drogowej citroena. Kierowca jednak, zamiast się zatrzymać, potrącił jednego z funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg.

Czytaj też: Pościg za kierowcą zakończył się atakiem na funkcjonariuszy

Policjanci zepchnęli uciekiniera do rowu

Jak poinformowała w komunikacie zakopiańska policja, kierowca uciekał z dużą prędkością przez Biały Dunajec oraz Poronin. Do pościgu dołączyły kolejne patrole.

- W miejscowości Stasikówka, po udanym manewrze zepchnięcia samochodu do rowu, sprawcę zatrzymano. W citroenie oprócz kierowcy były jeszcze trzy osoby. Przy kierowcy policjanci odnaleźli narkotyki, które zostały zatrzymane do dalszych badań - przekazał rzecznik tatrzańskich policjantów, aspirant sztabowy Roman Wieczorek.

Zatrzymany 31-latek KPP w Zakopanem

Co więcej, jednym z pasażerów okazał się poszukiwany do odbycia kary mężczyzna. Następnego dnia trafił do zakładu karnego.

Kierowca citroena przyznał się do potrącenia policjanta i ucieczki przed funkcjonariuszami. W piątek zakopiański sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka na dwa miesiące, o co wnioskowała prokuratura.

Jak podkreślił Wieczorek, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara do pięciu lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi do trzech lat pozbawienia wolności - podobna kara grozi za posiadanie narkotyków.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:bp/tok

Źródło: małopolska policja