Kraków Zabójstwo 76-latki w Zakopanem. Podejrzany 44-letni syn walczy o życie Martyna Sokołowska |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotę 21 listopada w budynku wielorodzinnym w rejonie Krupówek. Około godziny 13.40 policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który wypadł z okna mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.

44-latek doznał poważnych obrażeń i w ciężkim stanie został przewieziony do zakopiańskiego szpitala. W mieszkaniu, z którego wypadł, funkcjonariusze znaleźli ciało 76-letniej kobiety. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, była ona matką mężczyzny, a oboje wspólnie zajmowali lokal.

Rany kłute i cięta rana szyi

Na miejscu pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny. Zabezpieczono ślady biologiczne oraz przedmiot, który mógł być narzędziem zbrodni. Według wstępnych ustaleń na ciele kobiety znajdowały się rany kłute oraz rana cięta szyi.

Śledczy przesłuchali świadków, w tym członków rodziny i zabezpieczyli nagrania z monitoringu sąsiednich budynków.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że 44-letni mężczyzna prawdopodobnie pozbawił życia swoją matkę w mieszkaniu, które wspólnie zajmowali, a następnie usiłował popełnić samobójstwo - przekazała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Mężczyzna leży w szpitalu specjalistycznym w Zakopanem. Jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej, dlatego śledczy nie mogą obecnie przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowych.

Sekcję zwłok 76-latki zaplanowano na 24 listopada w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zakopanem.