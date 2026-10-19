"Śmiertelnie ugodził nożem matkę". Zarzut i areszt
Zarzut zabójstwa usłyszał 49-latek, który śmiertelnie ugodził nożem swoją 73-letnią matkę w Zagórzu (Małopolskie). Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące - przekazał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk.
Zabójstwo w Zagórzu
Do zabójstwa kobiety doszło 6 października w jednym z domów mieszkalnych w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Podejrzewany o to syn ofiary został ujęty w pobliskim lesie podczas policyjnej obławy.
49-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa matki, poprzez zadanie jej ciosów nożem.
- Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których wskazał motywy swojego działania oraz potwierdził, że popełnił przestępstwo przy użyciu noża zabezpieczonego podczas zatrzymania - dodał Waszczuk.
Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia.