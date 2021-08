Jest rezolucja przeciw "ideologii LGBT", zagrożone są unijne środki. "Błagam kolegów radnych o opamiętanie"

Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz poinformował na Twitterze, że Komisja Europejska wstrzymała rozmowy w sprawie przyznania środków w ramach pakietu REACT-EU w związku z przyjętą przez sejmik rezolucją dotyczącą sprzeciwu wobec "wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych". - Przygotowujemy stosowne oświadczenie - przekazał tvn24.pl Dawid Gleń z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

Deklarację "w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych" sejmik, w którym większość ma PiS, przyjął w kwietniu 2019 roku, ale dopiero teraz może to wpłynąć bardzo poważnie na finanse samorządu. Wicemarszałek Tomasz Urynowicz (Porozumienie) przekazał na Twitterze, że Komisja Europejska wstrzymała rozmowy w sprawie przyznania środków w ramach pakietu REACT-EU na potrzeby programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Miesiąc temu, 14 lipca Komisja Europejska napisała do małopolskiego urzędu marszałkowskiego i przedstawiła samorządowcom ultimatum: albo wycofają się oni z uchwały anty-LGBT, albo zamrożone zostaną unijne pieniądze na lata 2021-27, które miały trafić do województwa.

Na razie Bruksela nie doczekała się odpowiedzi od urzędu marszałkowskiego. Dawid Gleń informuje, że samorząd ma na to czas do 14 września. Ale - jak przekazuje wicemarszałek Urynowicz - rozmowy w sprawie wypłaty środków nie będą prowadzone, dopóki Komisja Europejska nie otrzyma od samorządu odpowiedzi.

- Na razie nie będziemy się odnosić do informacji przekazywanych przez wicemarszałka. Przygotowujemy oficjalne stanowisko w tej sprawie - zaznaczył Dawid Gleń z biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

REACT-EU jest częścią większego, unijnego programu NexTGenerationEU, który ma pomóc wspólnocie europejskiej dźwignąć się po pandemii COVID-19. W ramach REACT-EU do podziału jest 47,5 miliarda euro. Ile środków z tej puli mogłoby trafić do województwa małopolskiego?

- Nie mam przed sobą danych. Do całości zagadnienia odniesiemy się w stosownym czasie - ucina Dawid Gleń.

"Apeluję do naszych kolegów z PiS o refleksję"

Radny klubu KO dodał, że chodzi o możliwą utratę pieniędzy zarówno tych aktualnie otrzymywanych i wydatkowanych, jak i tych przewidzianych w kolejnej perspektywie, czyli ok. 2,5 mld euro.

- Złożyliśmy wniosek; prawdopodobnie w przyszły wtorek odbędzie się sesja nadzwyczajna i będzie on poddany głosowaniu. W tym miejscu apeluję do naszych kolegów z PiS, do pana marszałka i zarządu o refleksję, zarówno ideową, jak i gospodarczą i ekonomiczną; o zmianę stanowiska i wspólne uchylenie tej deklaracji - podkreślił.