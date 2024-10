Mieszkańcy utoną w śmieciach? Miasto przestało odbierać odpady

Od soboty, 12 października, służby komunalne w Wieliczce wstrzymały odbieranie odpadów komunalnych. To efekt zaniedbania władz. Czyj dokładnie? Według burmistrza - radnych; według radnych - wprost przeciwnie. Efekt jest taki, że śmieciarki nie jeżdżą do mieszkańców, zamknięty jest też punkt selektywnej zbiórki śmieci. Jak długo tak będzie - tego nie wie nikt.

Nie chcą podwyżki

W czwartek radni Wieliczki nie zgodzili się na propozycję burmistrza Rafała Ślęczki na podniesienie opłaty za odbiór śmieci z 30 do 40 złotych. To i tak kwota o pięć złotych niższa od tej, którą miasto proponowało wcześniej i na którą również radni nie wyrazili zgody.

Próbowaliśmy dodzwonić się w poniedziałek do Artura Kozioła, miał on jednak wyłączony telefon. Nie odpowiedział też na wiadomość SMS.

Śmierdzący problem. "Forma nacisku na radnych"

W poniedziałek późnym popołudniem na temat rozwiązania sytuacji rozmawiać mają z burmistrzem przedstawiciele klubów w radzie miejskiej. Rafał Ślęczka skierował do szefa rady - jest nim były burmistrz Kozioł - wniosek "o zwołanie w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia ponownej próby ratowania sytuacji związanej z odpadami komunalnymi". - Liczę na to, że do czwartku uda nam się termin sesji otrzymać od przewodniczącego i jestem przekonany, że radni w końcu (...) nałożą burmistrzowi środki finansowe do uchwały budżetowej - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl wiceburmistrz Roehlich.