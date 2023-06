W tych samorządach najlepiej radzą sobie z finansami. "Musimy słuchać mieszkańców"

Według Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za 2022 rok gminy Michałowice, Konstancin-Jeziorna, Józefów, Warszawa i powiat wrocławski najlepiej wypadają pod względem kondycji finansowej. To zestawienie pokazuje, że choć kondycja polskich miast i gmin jest słabsza niż w ubiegłych latach, są miejsca, gdzie samorządy uzyskiwały dobre dochody.

„Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego” to analiza kondycji finansowej wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce. Od 2017 roku jest cyklicznie przygotowywany przez Fundację „Instytut Studiów Wschodnich”. Został opracowany na podstawie sprawozdań finansowych składanych przez JST przy współpracy z: Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Profesor Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyznał, że zmiany podatkowe bezpośrednio wpłynęły na obniżenie dochodów samorządów. W spadku dochodów JST największy udział miały mniejsze wpływy z podatków od osób fizycznych PIT .

Józefów wciąż w czołówce

Podwarszawskie gminy i Mielno na czele

„Nasz sukces to wynik ciężkiej pracy u podstaw. Największe dochody mamy z turystyki. W naszej gminie, która liczy ok. 4,5 tys. mieszkańców, w okresie letnim przebywa nawet 120 tys. ludzi. To ogromne wyzwanie i… ogromne wydatki” – powiedziała Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna. Dodała, że należy się „ukłon w stronę rządu za Bon Turystyczny, który uratował budżet gminy i wiele biznesów”.