W Krakowie będą tańsze bilety. Ale tylko niektóre i nie od razu
Wybrane bilety okresowe mieszkańca na I strefę będą tańsze - zdecydował prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Podpisał w tej sprawie zarządzenie. Zmiana cennika nastąpi 1 września 2027 roku.
Kraków. Nowy cennik komunikacji miejskiej
Jak poinformował w czwartek krakowski magistrat, zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez Gibałę miesięczny bilet sieciowy normalny będzie kosztował 90 zamiast 99 złotych, a ulgowy 45 zamiast 49,50 złotych.
Mniej zapłacą również pasażerowie korzystający z biletów półrocznych. Cena biletu półrocznego oraz półrocznego 5+1 wyniesie 470 złotych w przypadku biletu normalnego (obecnie to 515 złotych) i 235 złotych w przypadku ulgowego (teraz kosztuje on 257,50 złotych). Cena miesięcznego biletu sieciowego dla firm zostanie obniżona z 89 do 80 złotych.
Kiedy wróci bilet 20-minutowy?
W zeszłym miesiącu Gibała skierował pod obrady Rady Miasta Krakowa swój projekt uchwały w sprawie przywrócenia biletu 20-minutowego za cztery złote na komunikację miejską. Projekt jest procedowany w dwóch czytaniach. Przewiduje on, że uchwała wejdzie w życie 4 stycznia 2027 roku.
Była to jedna z pierwszych decyzji Gibały jako prezydenta miasta. Temat biletu 20-minutowego na tramwaje i autobusy miejskie był jednym z ważniejszych w czasie kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta Krakowa po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z tej funkcji.
Kandydaci na prezydenta zapowiadali podczas kampanii wyborczej, że obniżą ceny. Podkreślali przede wszystkim powrót do 20-minutowego biletu za cztery złote (bilet normalny, a ulgowy za dwa złote). Za rządów Miszalskiego bilet w tej cenie został skrócony do 15-minutowego.
Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie była jednym z powodów odwołania Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.