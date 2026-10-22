Kraków Tyle będzie zarabiał nowy prezydent Krakowa. Sam zaproponował kwotę Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Projekt uchwały przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zakładał najwyższe możliwe ustawowe wynagrodzenie zasadnicze dla prezydenta, czyli 11650 złotych. Łukasz Gibała złożył poprawkę do tego projektu, która zakłada najniższe ustawowe wynagrodzenie zasadnicze, czyli 9320 złotych.

Zdaniem nowego prezydenta miasto jest zadłużone i niższe dla niego wynagrodzenie może przyczynić się do oszczędności.

Niższe dodatki za pracę

Projekt przewodniczącego rady miasta Jakuba Koska (KO) zakładał również wyższe pozostałe składniki wynagrodzenia prezydenta. Dodatek funkcyjny miał wynosić 4430 złotych. Z kolei dodatek specjalny, ustalany na wysokości 30 procent z łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, miał wynieść 4824 złote.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Również w tym zakresie Gibała zaproponował dla siebie niższe stawki. Dodatek funkcyjny wyniesie 3544 złote, a dodatek specjalny - 3859,20 złotych.

Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki dadzą łącznie Gibale dochód w wysokości 16723 złotych brutto, czyli około 11,7 tysiąca złotych na rękę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pierwsze personalne decyzje Łukasza Gibały

Oprócz tych składowych miesięczna wypłata prezydenta obejmuje również dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.

Łukasz Gibała prezydentem Krakowa

Łukasz Gibała został zaprzysiężony na prezydenta Krakowa we wtorek. Mieszkańcy wybrali go na włodarza miasta w przedterminowych wyborach zorganizowanych po tym, jak w maju w referendum odwołany z funkcji został Aleksander Miszalski (KO). Do czasu wyboru nowego prezydenta tymczasowo rolę tę pełnił Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Na Łukasza Gibałę w drugiej turze wyborów 11 października głos oddało 62,12 proc. wyborców (ponad 162 tysiące osób), którzy poszli do urn. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, uzyskała 37,88 proc. poparcia (ponad 98 tysięcy osób).

Frekwencja podczas drugiej tury wyniosła 44,27 proc. Liczba wyborców w Krakowie wynosi prawie 600 tysięcy osób, a liczba wszystkich mieszkańców prawie 720 tysięcy.

Łukasz Gibała to założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca, w przeszłości pracownik naukowy (Wydział Filozofii UJ), były poseł PO i Ruchu Palikota. W 2012 r. wystąpił z PO, a w 2014 r. zrezygnował z członkostwa w Ruchu Palikota. Ma tytuł doktora nauk humanistycznych.