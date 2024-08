Otworzyli cmentarz, na którym zapadła się ziemia. "Siostra ma tu syna. Idę z nią, bo się zapłacze"

Ziemia w Trzebini nie zapada się już co tydzień, a na miejscu trwają mozolne prace zabezpieczające (wciąż nieczynny jest np. dom kultury czy boisko lokalnego klubu sportowego).

Cmentarz w Trzebini otwarty. "Dziwnie tu wejść"

Dla wielu osób, których bliscy spoczywają na cmentarzu w Sierszy, otwarcie nieczynnej dotąd części nekropolii było wydarzeniem długo wyczekiwanym i emocjonalnym. Niektórzy przez ostatnie miesiące przechodzili przez płot, by zapalić znicz i wymienić kwiaty, inni jednak cierpliwie czekali na otwarcie, obawiając się niestabilnej ziemi. Gdy zatrzaśnięta dotąd brama została uchylona, wieść o otwarciu rozeszła się pocztą pantoflową - przez media społecznościowe. Bez żadnego oficjalnego komunikatu i pomimo burz, które przez cały dzień przechodziły przez region, mieszkańcy Trzebini i innych miejscowości ruszyli z wizytą do bliskich zmarłych.

Jej siostra, pani Krystyna, na cmentarz przyszła pełna obaw. - Często się zastanawiam, czy mam jeszcze syna w tym grobie. Może pomnik stoi, a to, co pod nim, woda zabrała? Trudno powiedzieć. Szczęście w nieszczęściu, że w końcu otworzyli, ale odnośnie trwałości tego cmentarza to wewnętrznie mam mieszane odczucia - powiedziała.