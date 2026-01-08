Turyści na Morskim Oku (wideo bez dźwięku) Źródło: TOPR

Trzeci (znaczny) stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali został ogłoszony przez służby górskie w czwartek. Z powodu intensywnych opadów śniegu większość szlaków jest zasypana i nieprzetarta, a dodatkowym utrudnieniem są silny mróz oraz niski pułap chmur ograniczający widzialność.

Trudne warunki

Jak podają służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), pokrywa śnieżna jest rozłożona nierównomiernie na skutek silnego wiatru, który przenosi śnieg tworząc zaspy i nawisy. W wielu miejscach poruszanie się w terenie jest utrudnione, a brak widzialności zwiększa ryzyko utraty orientacji i pobłądzeń.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym. W pewnych sytuacjach możliwe jest także samoistne schodzenie dużych, a sporadycznie bardzo dużych lawin.

TOPR podkreśla, że poruszanie się w wyższych partiach Tatr wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. Niezbędne jest posiadanie pełnego sprzętu zimowego, w tym raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC, a także umiejętność posługiwania się nim. Ratownicy zalecają unikanie stromych stoków.

Ponad pół metra śniegu na Kasprowym

W komentarzu do komunikatu lawinowego ratownicy TOPR poinformowali, że w nocy wystąpiły duże opady śniegu, które w najwyższych partiach gór były intensywnie przenoszone przez wiatr: "W rejonach szczytowych, w przełamaniach grani oraz w pobliżu przełęczy należy spodziewać się depozytów śniegu stanowiących szczególne zagrożenie. W godzinach popołudniowych wiatr może przenosić jeszcze większe ilości śniegu" – przekazali ratownicy w komunikacie.

Na Kasprowym Wierchu zalega obecnie około 57 cm śniegu, natomiast w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jego grubość sięga 110 cm. TOPR apeluje o zachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i rozważenie rezygnacji z wyjść w wysokogórski teren.

