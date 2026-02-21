Szukali zaginionego turysty, znaleźli ciało

Ciało zostało znalezione w sobotę podczas trwających od kilku dni poszukiwań turysty, który zaginął 14 lutego.
Zwróciliśmy się do TOPR z pytaniem, czy to ta sama osoba. "Prawdopodobnie jest to ciało poszukiwanego od kilku dni turysty. W tej chwili sprawą zajmuje się słowacka strona" - przekazali ratownicy.
Zapowiedzieli też, że więcej informacji będą mogli udzielić w późniejszych godzinach.
Zaginięcie turysty
30-letni mężczyzna zaginął 14 lutego. Tego dnia wjechał kolejką linową na Kasprowy Wierch, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu. Od środy ratownicy górscy z Polski i Słowacji przeszukiwali m.in. obszar grani między Kasprowym Wierchem a Świnicką Przełęczą oraz rejon Doliny Cichej.
Poszukiwania mężczyzny prowadzono również z wykorzystaniem śmigłowca, dronów oraz psów lawinowych. Ratownicy po słowackiej stronie w czwartek natrafili na lawinisko. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych oraz wzrostu zagrożenia lawinowego, w piątek poszukiwania zostały zawieszone.
Opracowała Anna Winiarska /tok
Źródło: tvn24.pl / PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24