Nie mieli latarek, w nocy utknęli na Orlej Perci

Zagłosuj, co ci szkodzi? Człowieku, to tylko cztery lata. Więc spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość - w taki sposób do głosowania na PiS namawiała swoich wyborców europoseł, była premier Beata Szydło.