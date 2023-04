Bóbr zamieszkał nad Morskim Okiem. Przetrwał zimę

Tatrzański bóbr przetrwał zimę

Tatry to obce środowisko dla bobrów. Najprawdopodobniej przywędrowały one do Morskiego Oka wzdłuż Rybiego Potoku. Najpierw, bo już w 2015 r. zaobserwowano żeremie bobrów w okolicach Łysej Polany, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka. Później ślady ich obecności obserwowano między innymi w Dolinie Roztoki.