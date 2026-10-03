Na pięcioletnie dziecko spadła część konstrukcji wiaty
W sobotę po godzinie 11 służby otrzymały informacje o poważnym wypadku w Woli Rzędzińskiej pod Tarnowem. Jak informują, doszło do niego w trakcie prac remontowo-budowlanych drewnianej wiaty na jednej z posesji. Cześć konstrukcji zawaliła się na dziecko.
- Pięcioletnia dziewczynka doznała poważnych obrażeń, trafiła do szpitala - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie mł. kpt. Dominik Ryba.
Dziecko było pod opieką ojca
Oficer prasowy tarnowskiej policji asp. Kamil Wójcik przekazał, że dziewczynka znajdowała się pod opieką ojca. Mężczyzna był trzeźwy. Dodał, że w momencie przekazania załodze karetki dziecko było w stanie ciężkim.
Na miejscu wciąż pracują strażacy oraz policjanci, którzy zajmują się wyjaśnianiem przyczyn wypadku.
Źródło: tvn24.pl