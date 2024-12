Śmierć na komisariacie. Krakowska prokuratura chce wyłączyć się ze śledztwa

Informację o wniosku, który trafił do prokuratury regionalnej, jako pierwszy podał portal rmf24.pl. Potwierdziła ją Oliwia Bożek-Michalec, rzeczniczka prasowa krakowskiej prokuratury okręgowej. Przekazała, że nie ma wiedzy, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony, ale ma nadzieję, że stanie się to szybko. Nie wiadomo na razie, która jednostka zastąpi krakowską prokuraturę.

- Chodzi o to, by uniknąć jakichkolwiek zarzutów stronniczości, ponieważ krakowska prokuratura stale współpracuje z komisariatem przy ulicy Szerokiej. Zasadne będzie więc, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadził ktoś spoza Krakowa – wyjaśniła rzeczniczka.

Interwencja

Jak przekazało biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, we wtorek, 3 grudnia, o godzinie 23 policjanci zostali wezwani do mieszkania przy ulicy św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu, w którym doszło do awantury.